Mening | Een euro verdiend in de zorg is evenveel waard als een euro verdiend in een bedrijf

Column De Nokia, de koelkast in de mobieltjes­we­reld

Tot een jaar geleden had ik een Nokia, zo’n klein mobieltje waar je alleen de belangrijkste dingen mee kunt doen, zoals bellen en berichtjes sturen en ontvangen. Ik had hem twintig jaar. Ik herinner me nog goed dat ik in het centrum van Eindhoven in de telefoonwinkel zei: ik ben een kluns, dus wil ik het meest simpele apparaat.

21 mei