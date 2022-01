Mening | Een prinses carnaval voor Lampegat! En anders roepen we er zelf wel een uit!

Het wordt hoog tijd voor bezinning in de Eindhovense carnavalswereld. Want alleen maar carnavalsprinsen en nooit -prinsessen is natuurlijk niet meer van deze tijd. Tijd om ervoor te zorgen dat volgend jaar de eerste Lampegatse prinses carnaval opstaat! En anders roepen we er zelf wel een uit!

Verzot op carnaval

Als klein meisje werd ik verzot op carnaval. Met onze straat, de Gagelstraat, liepen we jaarlijks vol trots mee in de kinderoptocht. Toen in 2008 bekend werd dat er een Eindhovens jeugdgezelschap zou komen, twijfelde ik dan ook geen moment. Carnaval zit, net als bij veel andere Eindhovenaren, in mijn DNA. En zo stond ik tijdens carnaval 2009 als eerste Markiezin – jeugdprinses – van Eindhoven, samen met de Markies op de wagen tijdens de echte optocht. Kijkend naar de stadsprins en zijn gezelschap, en denkend aan mijn achteroom die zich ooit zelf stadsprins van Lampegat mocht noemen, bedacht ik dat ik daar ooit ook wel zou willen staan.

Quote In ons mooie Lampegat hadden we nog nooit een stadsprin­ses terwijl de helft van het feestvie­ren­de publiek vrouw is

Mooi niet. Want over één aspect van het carnaval kan ik me blijven verwonderen. In ons mooie Lampegat hebben we namelijk nog nooit een stadsprinses gehad. Terwijl toch de helft van het feestvierende publiek vrouw is, zijn het voornamelijk mannen die het podium op mogen voor de sleuteloverdracht of de toespraken. Voor sommigen is het een detail. Wat maakt het nu uit? Maar voor mij staat het voor iets groters. Want mensen - en zeker kleine meisjes van 10 - hebben rolmodellen nodig. Iemand om naar op te kijken en te denken: dat wil, en kán, ik ook worden!

Jonge, succesvolle ondernemer m/v

Carnaval gaat dit jaar helaas niet door. De stadsprins, die al gekozen was, blijft nog een jaar in de wacht staan en diens identiteit onbekend. Op de Facebookpagina van De Neie – de nieuwe stadsprins – kwam eerder al het volgende bericht voorbij: “De stadsprins hoeft in ieder geval niet per definitie een jonge, succesvolle ondernemer m/v te zijn. M/v? Jazeker, de stadsprinses behoort weldegelijk tot de mogelijkheden.” Veelbelovend, maar het laat nog op zich wachten. Op de website van het Lampegatse carnaval prijkt nog steeds het kopje ‘Stadsprins’. En hoe krijgen we ooit een prinses carnaval wanneer de benoemingscommissie nog steeds: “Prins Keuze Commissie” heet?

Laten we aan alle meisjes van 10 jaar tonen dat het anders kan. Laten we als eerste stap de naam van de benoemingscommissie omdopen tot de Prins(es) Keuze Commissie. En laten we hopen dat De Neie, die zich volgend jaar bekend zal maken, voor het eerst een vrouw is.

En anders roepen we er zelf wel een uit! Alaaf!

Lotte Meerhoff uit Eindhove is 23 jaar en was de eerste vrouwelijke Markiezin (jeugdprinses) van Lampegat