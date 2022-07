Mening | Eindhoven heeft ook ‘communities’ nodig uit de nieuwe, betere wereld, kleurrijk, jong en oud, man en vrouw

De toekomst is al onder ons. De kunst is om haar te zien. Dat inzicht kreeg ik in de 80er jaren door strategie adviseur Cees Swarttouw, als ik werk bij de Rijksnijverheidsdienst van het Ministerie van Economische zaken. Hieronder wat ik in dit verband nu zie in Eindhoven, ter inspiratie, van ieder, vooral van raadsleden en bestuurders van onze stad.