Mening | Eindhoven verdient het om naar kwaliteitsstad met brede welvaart en welzijn door te groeien

Stijn Steenbakkers schreef een boek over zijn 4 jaar wethouderschap met als titel ‘Eindhoven Vooruit 2.0’. Hij reikt een handschoen aan en hoopt op een beweging voor meer samenwerking tussen overheid, burgers en bedrijfsleven. Hoe moet dat vandaag de dag? In de Eindhoven Vooruit 1.0 versie werd onder de stuwende kracht van Philips de turbo op de ontwikkeling van de stad Eindhoven gezet. Uit gezond (eigen) belang werd invulling aan de publieke voorzieningen die onze stad kenmerken gegeven. Eindhoven verdient het om naar een kwaliteitsstad door te groeien. Dan bedoelen we niet op basis van inwonersaantal en economische groei maar op basis van welvaart en welzijn.

Laten we kansen liggen?

We hebben een uitstekende basis want op weinig plekken in Nederland zijn de economische cijfers over de hele linie zo goed als hier. Maar laten we geen kansen liggen? De stad Eindhoven heeft positieve energie nodig. Een stad die alsmaar groeit en die naar 300.000 inwoners onderweg is maar tegen welke prijs? Er is veel meer lange termijn denken nodig om de brede welvaart in Eindhoven in goede banen te leiden. De politiek krijgt dat op eigen kracht niet voor elkaar. Daar is externe hulp voor nodig, aldus Steenbakkers. Hij heeft het over ‘sta op en doe mee’ en ‘als het ergens moet lukken, is het hier’. Een politicus die zijn beperkingen inziet en een appèl doet op meedoen verdient sympathie.

Quote Mobilise­ren van deskundig­heid, versnellen van zaken en vergroten van executie­kracht voor Eindhovena­ren

Hoe mooi zou een Eindhoven Vooruit 2.0 beweging zijn? Een beweging of organisatie die niet vanuit ‘de politiek’ denkt maar er juist naast opereert. ‘Als het ergens moet lukken is het hier’, dat klopt. Wij zien dat niet zozeer in een nieuw instituut onder de Brainport paraplu – dat gaat over de aantrekkingskracht van Eindhoven als ecosysteem - maar in het mobiliseren van deskundigheid, het versnellen van zaken en het vergroten van executiekracht voor alle Eindhovenaren. Er lopen weliswaar al meerdere initiatieven (Samen voor Eindhoven, Blik op Eindhoven, Impact 040, het Brainport Partnerfonds) maar van een krachtige beweging is nog geen sprake. Een beweging met inhoudelijke ‘standing’ waarbij niemand om de kwaliteit van de adviezen heen kan en die breed getoetst zijn bij de inwoners. Een organisatie die bestaat uit burger-deskundigen op meerdere terreinen en die op geen enkele wijze aan lobby- of belangengroepen gekoppeld is en echt een verschil maakt.

Thema’s scherper in beeld krijgen

Eindhoven Vooruit 2.0 moet een duw in de rug zijn voor de lokale politiek om de lange termijn thema’s scherper in beeld te krijgen en om die thema’s succesvol te kunnen uitvoeren. We zouden daarbij in eerste instantie kunnen focussen op vitaliteit en wonen. De eerste is van levensbelang om de ontrafeling van het sociaal weefsel tegen te gaan en alle Eindhovenaren het gevoel te geven erbij te horen. Vitaliteit is daarin het verbindende thema. Er is een grote scheidslijn tussen mensen met veel gezonde jaren en met minder gezonde jaren voor de boeg. Die verschillen lopen op tot wel 15 jaar! Daar moet echt iets aan gebeuren. Het thema wonen vereist een helder én goed uitvoerbaar plan. Hier dreigt ook een tweedeling, namelijk dat jongeren op eigen kracht geen betaalbare en geschikte huisvesting kunnen vinden in onze stad. Een goed plan is nodig om versnelling aan te brengen in bouwactiviteiten en te voorkomen dat alle goede bedoelingen verstrikt raken in eindeloze procedures.

Quote De sociale en economi­sche problemen zijn niet uniek voor Eindhoven, wel de kans om er iets aan te doen

Wij zouden het mooi vinden als mensen uit kennisinstellingen, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven de oproep van Stijn Steenbakkers serieus nemen en er naast de Brainport Paraplu voor Eindhoven als ecosysteem een tweede paraplu ontstaat voor de brede welvaart van Eindhoven. Laten we die voorlopig Eindhoven Vooruit 2.0 noemen, een betere benaming komt nog wel. Het gaat om het besef, dat het kan en dat het moet. Zeker nu wij na een pandemie ook nog eens serieus in onze veiligheid bedreigd worden met de oorlog in Oekraïne. Onze samenleving moet op zoek naar verbindende krachten. De sociale en economische problemen waar we over spreken zijn niet uniek voor Eindhoven, wel de kans om er iets aan te doen. Voor ons is samenwerking hierbij een vanzelfsprekendheid. In de ‘slimste regio’ is naar onze mening veel meer kennis, ervaring en executie te mobiliseren voor het welbevinden van alle Eindhovenaren, zodat Eindhoven de meest menselijke innovatieve stad wordt. Waar een wil is, is een weg. Zeker hier.

Simon van den Boomen (VDB Advocaten Notarissen), Edzo Doeve (Dela), Joep de Groot (CZ), Luuk Visser (Microlab), Emily Zwartkruis (Kledingbank Eindhoven) en Laurent de Vries (Summa College) zijn in verschillende functies zeer betrokken bij de stad Eindhoven.

Volledig scherm Een stad die naar 300.000 inwoners onderweg is maar tegen welke prijs? © Ronald Otter