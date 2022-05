Mening | Elektrificatie in de mate die de politiek wil is onmogelijk; schone energie beter verdelen via aardgasnet

Er wordt een vermogen besteed om parlementariërs te adviseren over technologie, economie en dergelijke maar voor hen lijkt het onmogelijk dit soort adviezen op waarde te schatten. Dat is ook het probleem met de visie en het beleid ten aanzien van de energie-transitie.

Soms leveren zonnepanelen teveel energie voor het net, die dan het overschot weigert ter beveiliging van dat net (ED 17-5). Als reactie is het lekker slim om voor die paar gemiste procent aan elektrische energie 1/3 van de straten voor installatie van dikkere elektrakabels open te leggen. Overigens is die salderingsregeling totaal onhoudbaar omdat daarmee vraag en aanbod compleet worden genegeerd.

Prijs energie naar ongekende hoogten

Bij overschot daalt de prijs van olie, gas en elektra zoals aan het begin van de coronacrisis. En inmiddels, dankzij Poetin en een paar miljoen elektrische auto’s, is de prijs van energie naar ongekende hoogten gestegen. In de winter leveren onze zonnepaneeltjes niks op en gas- olie- en kernenergie moeten dat opvangen, terwijl de energiebehoefte juist in die periode ook nog eens veel hoger ligt. In de zomer staan die centrales kostbaar uit hun neus te eten.

Quote Aanpassing van het elektrici­teits­net conform de actuele politieke visie is nog niet met 1000 miljard euro te betalen

Wat denken parlementariërs dat er gaat gebeuren als warmtepompen op grote schaal bij 15 graden onder nul met een 1 op 1 conversie bij die temperatuur vol aanstaan? Terwijl tegelijk miljoenen auto’s worden opgeladen en met Kerst de ovens en de elektrische fornuizen voluit gaan? Die piek in gevraagd vermogen is onmogelijk op te vangen met zelfs 10 keer dikkere kabels. Dan hebben we het niet eens over de trafo’s en andere apparatuur voor een veilig en stabiel stroomnet dat ook zou moeten worden vernieuwd.

Nog niet met 1000 miljard euro te betalen

Aanpassing van het huidige Nederlandse elektriciteitsnet conform de actuele politieke visie is voor het komend decennium nog niet met 1000 miljard euro te betalen en dan is er ook nog de randvoorwaarde van voldoende gekwalificeerde technici, die het totaal kansloos maakt.

Elektrische energie heeft een groot nadeel en dat is dat het na opwekking ook meteen moet worden gebruikt omdat de benodigde opslag vooralsnog een technisch/economisch onmogelijke zaak is. Enige verschuiving naar elektra is OK en op zich geen probleem maar de voorgestelde schaal in elektrificatie conform de actuele politieke visie is een no-go.

Nieuwe technische mogelijkheden

Enig geduld met nieuwe technische mogelijkheden kan een hoop ellende besparen. Nu investeren in infrastructuur die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid over 10 jaar is achterhaald zal een zware economische en technologische wissel trekken over de positie van Nederland in de wereld. Binnen enkele jaren dienen zich andere mogelijkheden aan die energiedistributie via het aardgasnet mogelijk maakt maar dan gedragen door waterstof of een andere energiedrager.

Overigens is korte termijn succes meer dan wenselijk zoals maatschappelijk bewustwording dat besparing van energie helpt qua milieu en een lagere prijs. Maar het is daarnaast ook meer dan wenselijk om grote energie-slurpers als de Bitcoin te verbieden. Als liberaal vloek ik met dat laatste in de kerk maar alles voor het algemeen belang.