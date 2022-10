Mening | EU moet het opnemen voor ASML in chipstrijd tussen VS en China; beperking VS van export chips is slecht voor Europa

Column Kon je maar in Poetins hoofd kijken om te zien wat hem beweegt

Zelfs het Jeugdjournaal is al een poosje geen prettige plek meer. Hoe kindvriendelijk en in die zin omfloerst ze het wereldnieuws ook brengen, een oorlog is een oorlog en bloedvergieten blijft bloedvergieten.

25 oktober