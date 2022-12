Mening | Excuses voor het slavernijverleden zijn de sleutel naar een eerlijke en leefbare wereld

Column Eindelijk, ik ben oma! En wat is-ie prachtig

We gaan naar het park, de dierentuin en ja, ook naar het museum. Als je uit school komt neem ik je mee naar een hippe lunchtent. In de zomer eten we de lekkerste ijsjes op het strand. Maar dat duurt nog even. Eerst ga ik vooral heel goed naar je kijken en met je knuffelen.

