Mening | Gascrisis geeft mestfabrieken zetje waardoor groen gas als donkere wolk boven Brabant hangt

Al vele jaren wordt er vanuit de veesector gelobbyd voor de bouw van meer mestvergisters. Met succes: er is al 1,6 miljard euro subsidie vrij gemaakt voor de productie van ‘groen gas’ uit mest. Dat is even veel als tussen 2014 en 2019 uitgegeven is aan windparken op zee en zonnepanelen bij elkaar. En de opbrengst? In 2019 was vergisting van mest goed voor 0,37% van de netto elektriciteitsproductie.

Nu de oorlog ons in een gascrisis heeft gestort, krijgt ‘groen gas’ de wind in de zeilen. Minister Staghouwer pleit er in Brussel nu voor om hier maximaal op in te gaan zetten. Helaas lezen we in de media nergens een kosten-baten analyse. Dat is zorgelijk, want experts waarschuwen ervoor dat de energie-opbrengst uit vergisting van mest veel te hoog wordt ingeschat. Vergisters verbruiken namelijk ook zelf veel energie en zorgen daarnaast voor tal van andere problemen.

Quote Door het mestover­schot te verwerken, hoeven overheden veel minder aan te sturen op krimp van de veestapel

De roep om meer mestfabrieken komt niet voort uit de energietransitie of klimaatbeleid. Die komt uit de veehouderij. Nederland is namelijk veel te klein om de 73,4 miljoen ton mest die ons vee in 2021 produceerde op kwijt te kunnen. Door het mestoverschot te verwerken, hoeven overheden veel minder aan te sturen op flinke krimp van de veestapel. Mest is 80-90% water. Als een vergister dat eruit haalt, is de mest veel goedkoper te exporteren.

Kortom, de motor achter het pleidooi voor groen gas uit mest is de wens om de intensieve veehouderij te faciliteren. Overheden zijn hier niet eerlijk over. In Nederland zijn nu 65 mestvergisters in bedrijf. De overheid wil dat in 2030 de productie van groen gas uit mest bijna 10 keer zo groot is. Dit vooruitzicht hangt als een donkere wolk boven de buitengebieden van met name vee-dichte gebieden in Brabant en Limburg.