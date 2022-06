Mening | Gebiedsgerichte aanpak van stikstofuitstoot hard nodig; de politiek heeft boter op het hoofd

Column Trump is altijd de held van complotden­kers geweest

Deze week beginnen in Amerika de openbare hoorzittingen over de bestorming van het Capitool op 6 januari van vorig jaar. De onderzoekscommissie wil speciaal weten wat Donald Trump in de uren dat de bestorming gaande was wél en vooral niét deed in het Witte Huis.

7 juni