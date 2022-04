Mening | Gebruik coronacamera's tijdens Koningsdag; niet overal camera’s zodat alles bewaakt kan blijven

In verband met Covid-19 wilde de gemeente Eindhoven de drukte op straat meten met behulp van camera's. En nu die camera’s er toch hangen, kunnen ze handig hergebruikt worden. Er zijn namelijk ook andere situaties waarin het goed is voor de openbare orde en veiligheid als het niet te druk wordt, toch?

In de ‘Beleidsverklaring Cameratoezicht Openbare Orde en Veiligheid’ staat niet beschreven of coronacamera’s hier ook onder vallen. Ook op de pagina's met privacy-verklaringen van de gemeente wordt niet beschreven of er wel of geen persoonsgegevens mee worden verwerkt. De overheid hoort transparant en duidelijk te zijn over welke coronamaatregelen ‘handig hergebruikt’ kunnen worden en over welke maatregelen er nog meer genomen worden. Onze lokale overheid is dat nu niet. Daardoor is het nu volstrekt onduidelijk welke coronamaatregelen nog van kracht zijn en waarom.

Quote Medewer­kers op locatie kunnen een inschat­ting maken van de aantallen mensen en ook van de sfeer

Het controleren van drukte met als doel onveilige situaties te voorkomen, kun je met een beetje fantasie wel zien als handhaving van de openbare orde. De vraag blijft of dit wel het juiste middel is. We moeten niet willen dat een overheid overal maar camera’s ophangt zodat alles te allen tijde bewaakt kan blijven. Kan de drukte op Koningsdag niet op een andere manier gemeten en bewaakt worden? Er zijn vast medewerkers op alle locaties aanwezig. Zij kunnen niet alleen een inschatting maken van de aantallen mensen, maar ook van de sfeer.

Onderlinge irritaties

In een ontspannen sfeer kunnen méér mensen veilig samen komen dan wanneer er veel onderlinge irritaties zijn. Daarnaast kunnen bezoekers zelf beoordelen of ze de drukte wel prettig vinden. Mensen moeten weg kunnen als ze zich niet fijn meer voelen. Dat lijkt mij veiliger dan het afsluiten van locaties voor nieuwe bezoekers als het te druk wordt. Dus hoe groot is de toegevoegde waarde van die camera’s?

Het lijkt logisch om middelen voor een ander doel te hergebruiken dan waarvoor ze bedoeld waren. De kosten zijn al gemaakt. Dus de financiële kosten-baten afweging is makkelijk gemaakt. We missen hier een ethische en maatschappelijke afweging. Als het om persoonsgegevens gaat, zijn doelbinding en proportionaliteit basisprincipes voor de verwerking op grond van AVG artikel 5. “Het is wel handig en ze hangen er toch” is geen goed argument voor het inzetten van camera’s in de openbare ruimte.

Inge Teklenburg is raadslid voor Volt Eindhoven