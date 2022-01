Mening | Geen huizen in mooie, open, groene deel van Mierlo; stop plan bij natuurgebied Sang/Goorkens

Column Een sprongetje in de tijd naar de fantasie­pan­ta­lon van een burgemees­ter

De moeder zit gevangen in interneringskamp De Helze in Geldrop. Eleonora heet ze. Waarschijnlijk was ze lid van de NSB. Ze is weduwe. Haar zoontje heet Maarten. Hij is 9 jaar en over hem gaat de brief van 13 november 1945.

13 januari