Mening | Gemeente Nuenen blijft de Sinti aan het lijntje houden; kampjes al tien jaar nauwelijks verbeterd

INGEZONDEN OPINIENUENEN - Burgemeester Maarten Houben moet zich al tien jaar schamen voor de omstandigheden waaronder de Sinti leven in Nuenen. Dat zei hij zelf bij zijn aantreden in 2012 en sindsdien is er weinig veranderd.

De nieuwe burgemeester zou het in 2012 al jarenlang slepende Sintidossier gaan oplossen, zo beloofde hij destijds in een interview in het ED. Maar hoe is de stand van zaken anno 2022, ruim tien jaar na zijn benoeming? Zijn de Sinti inmiddels gehuisvest op opgeknapte kampen aan de Bosweg en Kremersbos? Sinti hebben recht op schoon, veilig en normaal wonen, in woonwagens die wind- en waterdicht zijn. In 2017 trok de gemeenteraad op een donderdagavond zo’n vier miljoen euro uit om een en ander op orde te brengen. De vraag is: wat is er met dat geld gebeurd?

Renovatieplan nog niet eens klaar

Het renovatieplan voor de twee kamplocaties is nog niet eens klaar, laat staan dat er gewerkt wordt aan de renovatie (ED 3-5). Volgens CDA-wethouder Caroline van Brakel kan de uitvoering nog wel tien jaar gaan duren. Ruim tien jaar geleden, in 2010, repte het gemeentebestuur over ‘Revitalisering woonwagenlocaties’ met als te bereiken doelstelling ‘Het duurzaam verbeteren van de bestaande woon- en leefsituatie en het voorzien in de toenemende vraag naar huisvesting van de Nuenense Sintigemeenschap.’

In informatiebrief 33 van september 2010 aan de gemeenteraad staat letterlijk te lezen: “Dit heeft geleid tot diverse onofficiële standplaatsen op of rond de huidige locaties. Het spreekt voor zich dat dit niet toelaatbaar is, maar vanwege het niet kunnen nakomen van de toezegging om een volgende locatie te realiseren is deze situatie jarenlang gedoogd. Er is nu sprake van een slecht beheersbare situatie: illegale bewoning en bouwwerken en door een onduidelijke scheiding van woningen en wagens tevens brandgevaarlijk. Daarnaast blijkt de bodem verontreinigd, want de locatie Bosweg grenst aan een voormalige gemeentelijke vuilstort.”

Op dat moment – in 2010 – was de locatie aan het Pieterveld gerealiseerd. Ik lees in genoemde brief hardop verder: “Hier wonen een vijftiental huishoudens in zogenaamde woonwagenwoningen. Een vijfde locatie is in voorbereiding in Nuenen-West en daarnaast staan we aan de vooravond van de revitalisering van twee bestaande locaties Bosweg en Kremersbos.” Niet te geloven, die brief is gedateerd september 2010!

Quote Wat zegt de wethouder nu? De vorderin­gen bij de huisves­ting stagneren of zijn zelfs negatief

Wat krijgt een bezoeker van de gemeente website vandaag voorgeschoteld? Deze ronkende tekst: “In 2018 is het gemeentebestuur voortvarend gestart met het slepende dossier rond de Sinti.” In juli van dat jaar heeft de Adviesraad Sociaal Domein het gemeentebestuur geadviseerd over haar voorgenomen beleid om de relatie met de Sinti in Nuenen te normaliseren. En wat zegt de verantwoordelijke wethouder Van Brakel nu: het wordt geen normaliseren, maar herstructureren. “De vorderingen bij de huisvesting stagneren of zijn zelfs negatief. Er is een contract met de woningbouwvereniging Helpt Elkander, maar dat is nog niet geëffectueerd.” Aldus meldt het gemeentebestuur op de site.

Wethouder Van Brakel beweerde in de raadsvergadering van 28 april jl. met droge ogen dat de Sinti de gemeente aan het lijntje houden. Wie houdt wie aan het lijntje?

Tenslotte dit. In Nuenen is Frans Stienen – een CDA-kopstuk uit de regio Helmond – achter gesloten deuren bezig om een nieuw team wethouders te formeren. Burgemeester Maarten Houben bemoeit zich met deze formatie. Hij schreef de volgende brief: “Geachte heer Stienen, U bent druk bezig ervoor te zorgen dat bestuurlijk Nuenen de komende jaren aan haar opgaven kan werken met een coalitie van partijen die elkaar goed kunnen vinden op de inhoud en de relatie. ”

Formatie: aandacht voor Sinti

De burgemeester vraagt met name aandacht voor ‘Onze Sinti-gemeenschap(pen)’: “De perceptie is dat de gemeente deze groep, vaak kwetsbare, inwoners in de steek heeft gelaten. Ik weet dat er achter de schermen best gewerkt is aan het verbeteren van de huisvesting en de leefbaarheid op de woonwagenlocaties. Maar dat spitste zich toch vooral toe op inventariseren, onderzoeken en overleggen. Het lijkt echter maar niet te lukken echt concreet stappen te zetten die de woonsituatie op de woonwagenlocaties verbetert. We repareren en lossen de meest urgente problemen ad-hoc op, maar een duurzame oplossing is nog niet in zicht. Het zou goed zijn als in de nieuwe bestuursperiode al snel een echte slag geslagen kan worden. Dat begint bij politieke wil én het ter beschikking stellen van structureel voldoende budgetten.”

Heeft het gemeentebestuur de Sinti in de steek gelaten? Al tientallen jaren, genoemde feiten spreken boekdelen. Het motto voor de komende jaren moet luiden: Op naar een open en transparant gemeentebestuur voor alle inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten, ook voor de Sinti.

Cees van Keulen is geboren en getogen Gerwenaar.