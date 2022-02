Mening | Gemeente, stel meer eisen aan ontwikkelaar, bouwprogramma's kunnen huizenprijzen niet verlagen

Al bijna tien jaar is er een sterke prijsstijging op de woningmarkt waardoor een tekort aan betaalbare woningen ontstaat terwijl tegelijkertijd de potentiële opbrengst van woningbouwontwikkeling toeneemt. Dat heeft grote invloed op strategieën van projectontwikkelaars en beleggers. Zo kochten grote, voornamelijk buitenlandse beleggers, de afgelopen tien jaar voor 15 miljard aan huizen in Nederland. De woningmarkt is daardoor steeds meer een knooppunt van ongeremde speculatie waar meedogenloze krachten heersen. Krachten die alleen door tegenkrachten kunnen worden weerstaan. En dat terwijl Nederland over steeds minder nationale regie beschikt over waar, voor wie en hoeveel er gebouwd wordt en hoe betaalbaar dat is.

Nauwelijks invloed op prijsvorming

In dat kader onderzocht kennis- en community platform voor stedelijke ontwikkeling in de metropoolregio Eindhoven EHVXL woonprogramma’s. Daarin staat hoeveel nieuwe woningen in elke prijsklasse een gemeente per jaar wil bouwen en de maatregelen om dit te realiseren. Het blijkt dat dit beleid nauwelijks (blijvende) invloed op de prijsvorming van de te bouwen woningen heeft. Daardoor kunnen deze programma’s niet leiden tot betaalbare inclusieve steden en dorpen. Niet op korte en zeker niet op lange termijn.

Om het tij te keren is dringend innovatie nodig. Er moet een nieuw model worden ontwikkeld voor een betaalbare en inclusieve leefomgeving waarin het publieke en het private domein zich op een nieuwe manier met elkaar verhouden en dat voor beide aantrekkelijk is.

We zijn met zijn allen continu bezig een steeds betere leefomgeving te maken. Die vanzelfsprekend ook steeds waardevoller wordt. Geld genoeg dus. Het landt alleen deels op de verkeerde plek. In Nederland stellen gemeenten, als tegenprestatie voor het niet verhalen van kosten op ontwikkelende partijen, amper of geen eisen, laat staan dat er eisen worden gesteld aan toekomstige waardeontwikkeling. Waarom gebruiken we niet een deel van de toekomstwaarde die we met zijn allen creëren om maatschappelijk in te zetten? Dat ligt heel erg voor de hand als de kern van een nieuw model. Er zijn geen regels of wetten die dit in de weg staan. En voorbeelden genoeg over de hele wereld waar men juist op deze manier een steeds waardevollere leefomgeving niet alleen betaalbaar houdt, maar ook inclusiever en en niet te vergeten duurzamer maakt.

Hoogleraren rijdend op eigen stokpaardjes

Waarom stuurt de centrale overheid de nationale kennisinfrastructuur niet aan om een dergelijk nieuw model te ontwikkelen? Zo doen nu maar liefst 20 hoogleraren onderzoek naar de woningmarkt en aanverwanten. Vrolijk rijdend op eigen stokpaardjes. Zo blijven kansen onbenut het systeem te veranderen.

Aan ons zal het niet liggen. We gaan met een brede ‘triple helix’ coalitie een pilot doen in het stationsgebied van Eindhoven waarbij we nieuwe ontwikkelmodellen die toekomstwaarde blijvend voor publieke doeleinden inzetten in de praktijk gaan testen.

Eugène Franken uit Eindhoven is architect en bestuurslid van EHVXL