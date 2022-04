Mening | Geopolitieke ‘spelers’ namen bewust risico tot confrontatie; oorlog in Oekraïne diende zich aan

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - Waarom werd in het kruitvat Oekraïne niet harder naar een oplossing voor de Donbas regio gestreefd en in Kiev geen begrip afgedwongen voor haar uitzonderlijk demografische positie?

Rond de jaarwisseling van 2016 naar 2017 publiceerde het ED twee opinieartikelen van mijn hand met de koppen “Drang naar het Oosten is gevaarlijk” en “Risico’s van een onschuldige blunder” over uitbreidingen van de EU maar vooral de NATO naar de Russische grens. Twee pleidooien voor terughoudendheid met verspreiding van westerse ‘liberale’ democratie en verlichte ideeën over zelfbeschikking naar de Oekraïne. Dat was een jonge twee-volken natie die daar in historische zin niet rijp en om vele redenen niet helemaal ‘geschikt’ voor is. Dat deze oplopende confrontatie een gevaarlijke zelfs desastreuze wending zou kunnen nemen.

Verschrikkelijk en inhumaan

Oorlogen zijn verschrikkelijk en inhumaan. Zelf heb ik de bombardementen op Servië meegekregen en risicovol getraumatiseerd personeel in veiligheid moeten brengen. Er zijn redenen te over om dringende signalen die de richting van een militaire confrontatie uitgingen serieus te nemen en zeker niet te bagatelliseren omdat ‘wij’ met een afschrikkende NATO onder Amerikaans commando immers veel solider georganiseerd zijn.

Voor iedereen, zéker voor geopolitieke analisten en politici, had duidelijk moeten zijn dat de militaire versterking van de Oekraïne, het associatie verdrag en oplopende NATO/EU lidmaatschapseisen tot een militair ingrijpen van Moskou dreigde te gaan leiden. Temeer daar Poetin daar zélf herhaaldelijk voor waarschuwde, waarschuwingen die in Washington op een veilige 8000 km afstand honend weggelachen werd. Want wat dácht hij wel…

Quote De ‘onschuldi­ge blunder’ rond Donbas werd een volledige oorlog met tienduizen­den doden en veel menselijk leed

Dat dit ingrijpen zó afschuwelijk ingrijpend zou zijn had waarschijnlijk niemand, ikzelf incluis, verwacht. De ‘onschuldige blunder’ die rond Donbas en voor de steden Charkov en Marioepol te voorzien was is uiteindelijk een volledige oorlog geworden met tienduizenden doden en een veelvoud van menselijk leed. Maar een oorlog die voorkomen of beperkt had kunnen en móéten worden.

De geopolitieke ‘spelers’, rond de Oekraïense arena hebben zeer bewust de risico’s genomen van een uitdeiende en zich intensiverende confrontatie. Want waaróm dat EU associatie verdrag en waaróm werd in kruitvat Oekraïne niet harder naar een bevredigende oplossing voor de Donbas gestreefd? In Kiev begrip afgedwongen voor haar uitzonderlijk demografische positie en de druk opgevoerd voor een vorm van verzelfstandiging die in voormalig Joegoslavië voor Kosovo wél mogelijk was?

Dromerige drogredenering

De argumentatie dat élk land het recht heeft soeverein haar eigen toekomst te bepalen is een dromerige drogredenering, geomilitaire en geopolitieke invloedsferen zijn al zo oud als de mensheid en worden tot vandaag gepraktiseerd. Het is publiek geheim dat in de Oekraïne de VS bepaalt hoe de hazen lopen en dat in Washington hypocrisie en opportunisme nu eenmaal leidend zijn in dit soort vraagstukken.

Deze oorlog speelt zich af op óns continent en de politieke, sociale en economische schade zijn onoverzienbaar en in zekere zin nu al onomkeerbaar. Als met (westerse) ‘basale waarden’ wordt bedoeld onze individuele verworvenheden en levensstijl dan stonden die al tijden onder hevige druk en heeft Poetin met deze oorlog te ontketenen de problemen slechts verergerd.

Sardonisch ‘tevreden’ vaststellen dat Rusland de grote verliezer is of zal gaan worden gaat voorbij aan de hoge rekeningen die wijzelf gepresenteerd gaan krijgen en waarvan nog maar de vraag is of onze met schulden overladen land en continent deze kunnen dragen zonder grote sociale en politieke onrust.



Martin van den Broek is gepensioneerd Philips manager in USSR/CIS en Balkan regio, thans woonachtig in Kroatië.