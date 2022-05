Mening | Gepensioneerde van nu heeft maar weinig pensioenpremie betaald; in 20 jaar drie keer zo hoog

Lagere pensioengrondslag en dus lager pensioen

Gelooft u dit niet? Kijkt u dan maar eens in de jaarverslagen van PFZW, een van de grootste pensioenfondsen (die van ABP gaan op hun website niet zover terug). In 2002 werd er door ruim 1.000.000 premiebetalers 1.630.000.000 euro aan premies ingelegd, gemiddeld 1.630 euro per deelnemer. Een verdubbeling van die gemiddelde inleg per deelnemer werd al in 2005 bereikt. Daarna is dit nog snel verder opgelopen naar 6.936.000.000 euro voor ruim 1.320.000 premiebetalers, ofwel gemiddeld 5.250 euro per deelnemer in 2020. Bij andere pensioenfondsen is dit echt niet heel anders geweest. Dat is dus de werkelijke reden waarom de pensioenfondskassen zo goed gevuld zijn en niet het achterwege laten van de indexatie, die overigens dus ook net zo goed voor de huidige werknemers geldt.