Mening | Geven we straks de voorkeur aan ons alter ego in een veilige, vredige maar digitale wereld?

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - Ons leven speelt zich steeds meer digitaal af. Wie had 20 jaar geleden kunnen denken dat miljoenen Nederlanders hun dagen met Zoom of Teams zouden doorbrengen?

We kunnen geen uur meer zonder onze smartphone, onze digitale assistent. Geld heeft plaatsgemaakt voor digitaal geld en het vertrouwen in de Bitcoin en andere virtuele munten groeit. Ontwikkelingen die nog maar het begin zijn van wat mogelijk is.

Stel je voor dat we straks allemaal een alter ego hebben in een digitale wereld, een avatar in een metaleven. Een alles omvattend universum waar we kunnen werken, ontspannen, relaties hebben. Een werkelijkheid die voor sommigen misschien belangrijker wordt dan de ‘echte’ wereld waar we geen last hebben van oorlogen, besmettelijke mensen, en natuurrampen, een veilige, vredige wereld.

Valkuilen van macht en geld

Of zullen we in dezelfde valkuilen stappen van macht en geld, van grote ego’s? Er komen nieuwe rijken, het schijnt dat de Rolexen onder de avatars de Aapjes zijn, die ook besloten feesten geven, Apenfeesten. Misschien is het een goede machtsverschuiving dat het dit keer de kunstenaars zijn die rijk worden met hun NFT’s. Onze avatars kopen al kunst, designer kleren en onroerend goed met hun digiwallets. Zullen we straks ook relaties hebben die we nooit persoonlijk ontmoeten, krijgen we dan ook kinderen in die virtuele wereld? Kun je meerdere avatars hebben?

Eigenlijk hebben we dat al via onze identiteiten op sociale media. We worden steeds afhankelijker en worden voortdurend geobserveerd en gemanipuleerd door algoritmes die in een binaire werkelijkheid werken, zonder grijstonen. En oh wee als je als fout bestempeld wordt wat gebeurt er dan, verlies je dan je social credits? Hoe bevecht je inbreuk op privacy als we dit constant mogelijk maken door bijvoorbeeld google toestemming te geven onze email te lezen? “Maar ik heb toch niets te verbergen” zeggen mensen dan terwijl ze hun kinderen volgen via een soort tracker systeem op hun telefoon, terwijl ze zelf constant bespioneerd worden, een schijnveiligheid.

Quote Zullen mensen nog wel gaan winkelen als de computer veel eerder weet wat jij nodig hebt dan jijzelf

Kunnen we zelf blijven denken als we onze weg niet meer kunnen vinden zonder onze telefoon, niet meer kunnen rekenen, als algoritmes bepalen met wie je op date gaat? Zullen mensen nog wel gaan winkelen als de computer veel eerder weet wat jij nodig hebt dan jijzelf en het al aanbiedt voor jij er zelfs maar aan gedacht had. Hoeveel enger wordt onze werkelijkheid als onze digitale wereld enkel nog een reflectie is van de standpunten die we zelf toch al onderschrijven?

Natuur horen en zien in virtuele werkelijkheid

Als we straks nauwelijks nog buiten komen, maar natuur kunnen horen en zien in onze virtuele werkelijkheid. En het zal vast niet lang meer duren voor de computer ook een geur kan creëren waarbij we het bos zelfs kunnen ruiken als we achter onze beeldschermen zitten. Hoe zit het dan met de tastzin, we kunnen virtueel horen, zien, misschien ruiken maar kunnen we ook voelen of proeven? Wordt de ‘echte’ natuur dan een soort attractiepark, wat op zich waarschijnlijk niet zo slecht is voor het milieu als we niet meer hoeven te reizen om een (natuur) beleving te ervaren. Misschien zijn er wel voedselbossen waar mensen off grid wonen, een beetje de outcast tegenover de van alle gemakken voorziene virtuele wereld.

Als we onszelf digitaal gaan klonen wat is dan het verschil met jou, dat is eng, wat is dan nog de mens, wie is echt? Zal ons leven zich straks helemaal digitaal gaan afspelen? Wat blijft erover van de vrije wil in een wereld zo totaal gedomineerd door digitale grootmachten. Wat betekent het om mens te zijn als ons fysieke lichaam steeds minder belangrijk wordt en hoe gaan we daarmee om als we in een andere, meer geestelijke dimensie terecht komen?

Nathalie van Gennip uit Eindhoven is redacteur Tegenlicht Meetup 040. Vanavond is er in de Bibliotheek Eindhoven een bijeenkomst over dit onderwerp.