Mening | Gezondheid van de mens niet beter door de stikstofaanpak; norm voor grondgebonden vee werkt veel effectiever

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - Langzamerhand is iedereen het er wel over eens, dat het terugdringen van de stikstofuitstoot in Nederland noodzakelijk is. Er is wel verschil in hoe men tegen urgentie en werkelijk doel aankijkt.