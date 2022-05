Mening | Goede werkgever wil zelf investeren in het opleiden van zijn medewerkers

Het Stap-budget, waarmee mensen naar eigen goeddunken een opleiding, training of cursus volgen, is een goed initiatief en fijn dat er gebruik van wordt gemaakt. Maar het volgen van een opleiding of een cursus of überhaupt ontwikkeling is toch vooral de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf. Vooral de intrinsieke motivatie om te willen ontwikkelen zou geprikkeld moeten worden. Hoe vaak maken we het niet mee dat er voor opleiding en ontwikkeling budget is gereserveerd en men tot de conclusie komt dat medewerkers er geen gebruik van maken?

Het is aan de werkgever om een omgeving te creëren waarin medewerkers zich willen ontwikkelen, omdat ze inzien dat dit bijdraagt aan én de eigen duurzame inzetbaarheid én aan de gewenste wendbaarheid en ontwikkeling van de organisatie. Dat heeft niets te maken met het feit dat je baan verdwijnt, maar alles met dat bedrijven moeten inspelen op de veranderende omgeving. Werkgevers die hierin vooroplopen sturen obsessief op klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid en ontwikkelvermogen.

Quote Gooi functiebe­schrij­vin­gen en beoorde­lings­ge­sprek­ken overboord en voer échte gesprekken over ontwikke­ling

Dus in eerste instantie een duidelijke blik op de toekomst. Waar staan we als organisatie en waar willen we naartoe én wat betekent dat voor de gewenste inzet van onze mensen? Vertel, leg uit, neem mensen mee. Op die manier bouw je aan betrokkenheid, een allereerste voorwaarde om te willen ontwikkelen. Maak gebruik van de talenten van je medewerkers, gooi functiebeschrijvingen en beoordelingsgesprekken overboord en voer échte gesprekken over ontwikkeling.

Gesprekken waarin de doelstellingen van de organisatie én die van de medewerker bij elkaar komen. Creëer een omgeving waarin mensen de ruimte krijgen om te ontwikkelen (en mogen struikelen). Pas dan zal het de medewerker zelf zijn die vraagt om een opleiding of een cursus of een coaching on the job. Pas dan zal het de werkgever zijn die daar graag in wil investeren, en dus niet die pot geld van de regering nodig heeft, juist omdat die investering zich dubbel en dwars zal terugbetalen.

Dus, ophouden met het neerzetten van potten geld, in de ijdele hoop dat medewerkers daar gebruik van gaan maken. Investeer in betrokkenheid, bevlogenheid, een veilige omgeving en coachende leidinggevenden, zodat medewerkers ontwikkeling gaan zien als een vanzelfsprekendheid en niet als iets dat van bovenaf (gratis) wordt opgelegd. Mensen zijn slim genoeg.

Edwin Mulder is HR Consultant bij Putmans Next Level Eindhoven.