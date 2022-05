Mening | Greep uit pensioenkas in jaren '90 oorzaak van veel hogere premies van werkenden nu

De belangstelling voor de Wet Toekomst Pensioenen, die binnenkort in de Tweede Kamer wordt behandeld, is bij veel lezers van het ED groot. Het wat afwijkende geluid van Martin Boerman (ED 13-5) zorgt dan ook direct voor veel reacties. Om te beginnen van Wilma Berkhout uit Stiphout die als voormalig belastinginspecteur en voorzitter van de ledenraad van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen hier vaker haar mening geeft.

Volgens Berkhout gebeurt hier wat ze vaker ziet in de pensioendiscussie, namelijk dat een onderdeel er uitgepikt wordt om een bewering of mening te onderbouwen, maar de context wordt weggelaten. De leek kan hierdoor een foute conclusie trekken zo schrijft ze. De verschillen in premie waar Boerman op doelt ontstaan volgens haar vooral bij de Pensioenwet 2007. „Hiervóór gold een maximum van een vaste rekenrente van 4% voor de pensioenverplichtingen van het fonds én voor de berekening van de pensioenpremie. Het ging erg goed want jarenlang werd gemiddeld 7% werkelijk rendement behaald. De dekkingsgraden van de pensioenfondsen stegen tot grote hoogte. Zo hoog dat sommige werkgevers, o.a. de overheid en Philips, gingen afromen. De beroemde greep uit de kas. Dat gebeurde in de vorm van veel lagere of tijdelijk geen afdracht (aan het ABP bijv.); voor het werkgeversdeel wel te verstaan. De werknemer betaalde zijn deel door. Hier profiteerden dus de werkgevers van. Let op dat het nog steeds om dezelfde pensioenuitkering bleef gaan. In de Pensioenwet 2007 kwam er een verschil in rekenrente voor de premie en de rekenrente voor de verplichtingen. De laatste was gekoppeld aan de ECB-rente (de risico-vrije rente) die als discontovoet voor het contant maken moest dienen.”

Berkhout schrijft ook nog over haar bezwaren tegen de nieuwe wet. „God zegene de greep wat voor pensioen u krijgt op het moment van pensionering in het nieuwe stelsel. Wederom afhankelijk gemaakt van de ECB-rente én nu ook de korte termijn schommelingen op de beurs met als gevolg wisselende uitkeringen, waarschijnlijk dalend in de tijd en nooit meer compensatie voor inflatie. Zal uw huisbaas of hypotheeknemer blij mee zijn. Maar de werkgevers hebben hun vaste premie en zijn van elk risico af.”

De vergelijking van de premieopbrengst in 2002 versus 2020 bij het PFZW vindt R. Gilin uit Nuenen een eye-opener, zo schrijft hij. Alleen vergeet Boerman volgens hem een wezenlijk punt. „Het was de bedoeling dat de inlegger terugkreeg wat hij ingelegd had plus behaalde rendementen. Voor de huidige gepensioneerde lagen die op een niveau dat zij ruimschoots kunnen worden uitbetaald. De huidige actieven worden echter geconfronteerd met een overheid die voorschrijft met welke percentages voor de toekomst moet worden gerekend en die veel lager zijn dan de tot nu toe door de pensioenfondsen behaalde rendementen. Dit leidt er toe dat de actieven een veel hogere premie moeten betalen dan in het verleden.”

Als oudere gepensioneerde denkt Thom van Lente uit Leende dat er het een en ander af te dingen valt op de mening van Boerman. „In 1958 kwam ik als jong HTS’er bij Philips automatisch in het 7% pensioenfonds. Vele jaren heb ik dit percentage betaald. De huidige werknemer betaalt 7,8%. Hoezo bijna drie keer zoveel? De totale pensioenkosten zijn wel 23%, maar daarvan betaalt de werkgever 15,2%. Daarnaast vergeet de heer Boerman de rente op rente die mijn inleg in al die jaren opgeleverd heeft. Alleen al met die rente is mijn pensioen makkelijk te betalen.”

Aan Gerard Veurman uit Valkenswaard werd in 1970 een waarde- en welvaartsvast pensioen beloofd waarbij de werkgever 24% en hijzelf 8% over zijn salaris zou afdragen aan het ABP. „In de jaren ‘80 ging de economie zo slecht, dat de bekende greep uit de pensioenpot volgde. Door de hierdoor gematigde loonkosten werd wel de economie gered maar er ontstond een te lage dekkingsgraad. Als de achterbakse ingrepen door het rijk van de jaren ‘80 waren gecorrigeerd, zou de dekkingsgraad nu niet te laag zijn. In feite draait de gepensioneerde er nu dus voor de tweede keer voor op om de economie op peil te houden.

Het gepensioneerde hoofd P&O Joop Agterbosch uit Geldrop geeft de dalende rente tijdens de financiële crisis de schuld. „De pensioenfondsen moesten mede daardoor veel meer in kas hebben om pensioenen te kunnen betalen, laat staan om ze te kunnen indexeren. De premie moet volgens de wet ‘kostendekkend’ zijn. En met zo’n lage rekenrente moest die flink omhoog. Zoveel dat de minister de fondsen in 2015 toestond, tegen de wet in, een lagere, dus niet kostendekkende premie te heffen. De laatste 7 jaar hebben de werkenden dus niet een te hoge, maar juist een te lage premie betaald.”

Een waardevast pensioen was me beloofd, ammehoela, helemaal niks waardevast, schrijft Ben Smit uit Dommelen. Ook hij verwijst naar de ‘plundering’ van de pensioenen in de jaren ‘90 en roept op tot actie. „Als alle 3,5 miljoen mensen met een pensioenuitkering op een partij stemmen die wel onze belangen behartigt, winnen wij bij de volgende verkiezingen meer dan 70 zetels! Zijn we in één klap de grootste en bepalen wij de politieke agenda. Dus gepensioneerden van Nederland, waar wachten we op?”

Onjuiste conclusie getrokken

De heer Boerman stelt in zijn opinieartikel (ED 13-05-2022) samengevat dat de huidige werkenden veel meer premie betalen voor hun pensioenen en daarom meer recht hebben op de pensioenvermogens.

Dit verhaal is onvolledig, waardoor er een onjuiste conclusie wordt getrokken. Het verhaal suggereert ook dat de pensioenfondsen de premie bepalen. Maar dat is niet zo.

De verschillen in premie waar de heer Boerman op doelt ontstaan vooral bij de Pensioenwet 2007 en het Financiële Toetsingskader (FTK) waar de rekenrenteregels in zijn vervat, door de wetgever, de toezichthouder DNB (Nederlandse Bank), en de wensen, meestal van de werkgevers in hun zoektocht voor een race naar de bodem.

De premie voor het pensioen is een arbeidsvoorwaarde en maakt deel uit van de loonruimte. Het bestaat uit een werkgeversdeel (ongeveer 2/3 deel) en een werknemersdeel (ongeveer 1/3 deel eigen bijdrage.) De sociale partners bepalen het pensioen en het pensioenfonds voert dat uit.

Voor de premie krijgt men recht op een bepaalde uitkering. Vroeger 70 % van het laatstverdiende loon, bij het ABP bijvoorbeeld vanaf 2004, 80 % van het middelloon. Inclusief de AOW wel te verstaan! De AOW is onderdeel van het te bereiken percentage van het loon voor het pensioen. Voor het AOW-deel van die 70 % en later de 80 % van het middelloon betaalt men de AOW-premie, vroeger apart betaald en tegenwoordig is het 17,9 % uit de eerste schijf voor de inkomstenbelasting. Die pensioenuitkering is niet gegarandeerd, ook nooit geweest. Hij is wel steeds beloofd en voorgespiegeld, maar zoals de laatste 14 jaren lieten zien, werd er niet geïndexeerd bij opbouw en uitkering en zelfs hier en daar gekort.

De fluctuaties in de premie zijn het gevolg van regelgeving en beïnvloede(d)en daarmee het premiedeel voor de werkgever. De werknemers blijven gewoon betalen. Eens een procentje meer of minder in het netto loon. Maar die afdrachten door de werkgever als gevolg van regels beïnvloeden wél de opbouw van de werknemers én de uitkering van de gepensioneerden in negatieve zin. Globaal al 14 jaar geen indexatie voor opbouw en uitkering, waardoor al lang niet meer de beloofde uitkering van 80 % van het middelloon gehaald wordt. Dat ligt op dit moment rond de 60 %. En de gepensioneerden hebben het al direct in hun beurs gevoeld met een verlies van koopkracht van ruim 20 % van het aanvullend pensioen.

Vóór 2007 was er de Pensioen- en Spaarfondsen Wet (PSW) en onder die wet gold een maximum van een vaste rekenrente van 4 % voor de pensioenverplichtingen van het fonds én voor de berekening van de pensioenpremie die nodig was. Dezelfde rekenrente en dat is wezenlijk. Er is immers maar één markt.

Het ging erg goed want net als tot nu werd er jarenlang gemiddeld 7 % werkelijk rendement behaald. De dekkingsgraden van de pensioenfondsen stegen tot grote hoogte. Zo hoog dat sommige werkgevers, o.a. de overheid en Philips gingen afromen. De beroemde greep in de kas. Dat gebeurde in de vorm van premieholidays, dus veel lagere of tijdelijk geen afdracht (aan het ABP bijv.) voor het werkgeversdeel wel te verstaan. De werknemer betaalde zijn deel door. Hier profiteerden dus de werkgevers van. Let op dat het nog steeds om dezelfde pensioenuitkering bleef gaan.

In de Pensioenwet 2007 kwam er een verschil in rekenrente voor de premie en de rekenrente voor de verplichtingen. De laatste was gekoppeld (FTK) aan de ECB-rente (de risico-vrije rente) die als discontovoet voor het contant maken moest dienen. In de premie mocht wel met het verwachte rendement rekening worden gehouden.

Aan de hand van een voorbeeld ziet u de werking.

Als 100 euro de juiste premie is met de hogere rekenrente voor de premies, gebaseerd op verwacht rendement, is diezelfde 100 euro te weinig voor je pensioen op het ondeelbare moment dat die premie het pensioenfonds binnenkomt, omdat er dan een lager rendement berekend wordt bij het berekenen van de contante waarde van de verplichtingen. Het tekort wordt als het ware ingebouwd. Fiscaal zou dit niet mogen, want dan verduister je genoten winst/rendement, zeg maar en betaal je te weinig belastingen.

Op staatsniveau wordt dit systeem bij de aanvullende pensioenen wel verplicht en op deze manier verdwijnen (ze worden “weggetoverd”) overrendementen in reserves/buffers die in het pensioenfonds achterblijven, met als gevolg lagere dekkingsgraden (want dat is activa gedeeld door passiva, de verplichtingen) en geen indexatie meer.

Hier ligt dus de oorzaak van hogere premies in de laatste 20 jaar. De premieholidays voor de werkgevers en later de regelgeving van de Pensioenwet 2007 waardoor de tekorten worden ingebouwd. Geen basis om een deel van de pensioenvermogens te claimen, want het draait in werkelijkheid immers om de uitkering uit de collectieve pot.

Maar ook de verwarring en het opzetten van oud tegen jong en omgekeerd is bewust gebeurd door de echte belanghebbenden (overheid, verzekeraars, de beleggers en de pensioensector) bij een nieuw stelsel met een premieregeling. Verdeel- en heers tactiek heet dat.

In de Wet Toekomst Pensioenen wordt een premieregeling ingevoerd. Door de breuk met het oude systeem van de uitkering wordt er het probleem van het verplichte invaren (overgaan naar het nieuwe stelsel) gecreëerd. Dat wakkert de verdeel –(en heers) discussie aan: hoe wordt “de pot verdeeld.” Want ineens wordt de hoogte van een (overigens) fictief persoonlijk potje erg belangrijk voor de hoogte van je pensioenuitkering. Dáár zit de pijn.

God zegene de greep wat voor pensioen u krijgt op het moment van pensionering in het nieuwe stelsel. Dat wordt spannend. Wederom afhankelijk gemaakt van de ECB-rente én nu ook de korte termijn schommelingen op de beurs met als gevolg wisselende uitkeringen, waarschijnlijk dalend in de tijd en nooit meer compensatie voor inflatie. Zal uw huisbaas of hypotheeknemer blij mee zijn. Maar de werkgevers hebben hun vaste premie en zijn van elk risico af. Alle risico’s bij de pensioendeelnemers en de gepensioneerden inclusief het steeds grotere risico van bestaanszekerheid.