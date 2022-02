Mening | Grensoverschrijdend seksueel gedrag, zeg er ook wat van als het niet jezelf betreft

INGEZONDEN OPINIEVELDHOVEN - Met te waarderen lef laat Saskia Noort zich luid en duidelijk horen tegen grensoverschrijdend seksueel gedrag (ED 29-1). Sindsdien lijken de schandalen in het land en in de regio zich alleen maar op te stapelen.

Saskia Noorts column gaat over de ‘dickpic’. Alleen het woord is wat mij betreft al aanstootgevend. We leren kinderen dat je geen neuken zegt en pik, maar vrijen en piemel. Dat is beschaving, respect. De eerste woorden hebben een hardere, agressievere lading dan de tweede, dat leren we kinderen.

Zijn er nog mensen die beseffen dat het voor vrouwen die het slachtoffer zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend of agressief gedrag naar is om deze harde woorden met pijnlijke lading de hele dag op de tv te horen? Ik denk dat er een heleboel vrouwen zijn die zich niet zo als Saskia durven uitspreken over wat ze niet prettig vinden omdat ze zich kwetsbaar voelen in hun sociale omgeving. Dat ze bijvoorbeeld mensen om zich heen hebben die sterke opinies hebben ‘dat het allemaal wel meevalt’, of ‘dat je ook niks meer mag tegenwoordig’.

Quote Het is uitermate moeilijk om te zeggen dat je iets niet prettig vindt omdat je dan bereid moet zijn buiten de groep te vallen

Dat is wat grensoverschrijdend gedrag ook is: in een afhankelijke positie zijn ten opzichte van een groep waar je bij wilt of moet horen -werk, familie, vrienden- is het uitermate moeilijk om te zeggen dat je iets niet prettig vindt. Omdat je dan bereid moet zijn buiten de groep te vallen en potentieel doelwit te worden van ‘aanvallen’.

Het begint al bij grapjes of bagatellisering over anderen, welke vrouw zegt dan: ik vind dit niet leuk, ik zou het vervelend vinden als je zo over mij praat? Vrouwen houden hun mond om niet uitgestoten, afgewezen , geridiculiseerd of te sensitief gevonden te worden. En dat is begrijpelijk.

Zo sterk je de slachtoffers

Het is fijn om te merken dat er nu mannen en vrouwen zijn die zeggen: je kunt er ook wat van zeggen als het niet jou betreft maar een ander, zo sterk je de slachtoffers en zet je een duidelijke norm neer. Daarom ben ik geraakt en voel ik mij gesterkt door Saskia Noort die wel durft te zeggen waar het op staat: Val een ander niet lastig met je seksualiteit.

Ongewenste seksualiteit is tegenwoordig een betere benaming dan ongewenste intimiteit, want het gaat dus niet over kleinigheidjes. Er word geen ongewenste valentijnskaart gestuurd maar vrouwen worden ongewenst seksueel benaderd!

Quote Laten we mensen leren dat het ieders vrijheid is om niet geconfron­teerd te worden met de seksuali­teit van een ander

Ik stel voor dat we mensen gaan leren dat het ieders vrijheid is om niet geconfronteerd te worden met de seksualiteit van een ander, in welke vorm dan ook, als daaraan geen expliciete behoefte is. ‘Raak mij niet ongevraagd aan’, is duidelijk genoeg. ‘Ik ben er niet van gediend met jouw seksuele gevoelens en uitingen in aanraking te komen’ ook.

De talrijke uitspraken in de media zoals ‘vrouwen moeten zich wel uitspreken’ zijn uitermate stuitend. Het principe van de machtigere die de minder-machtige of onmachtige vertelt ‘gewoon nee te zeggen want dan hou ik wel op’ is ridicuul. De essentie van macht is dat als de machtige een beroep doet op zijn macht, de onmachtige niet durft op te treden. En dat weet de machtige. Die beroept zich op een gelijkwaardigheid die er niet is om geen verantwoording te hoeven nemen voor zijn daden. En de onmachtige aan te praten ‘dat het dan de eigen schuld is’.

Mannen zijn geen lieve ridders op witte paarden

Wanneer spreken we mensen eens aan op dit gedrag? Het is tijd dat vrouwen leren dat veel mannen of mensen op machtsposities geen beschermende veilige lieve ridders op witte paarden zijn maar in potentie aanvallers van de intimiteit en seksualiteit van vrouwen/meer kwetsbaren totdat ze het tegendeel door beschaafd en respectvol gedrag bewezen hebben.

Laten we niet meer ‘pikken’ dat mensen doen alsof ze beschaafd zijn, laten we wijzen op waar de daden onbeschaafd, ongewenst en ongepast zijn en ons laten horen in ons recht om ons te verdedigen tegen ongepast seksueel gedrag. Laten we met elkaar zorgen voor een veilige wereld, waarin we onszelf en elkaar beschermen tegen machtsmisbruik en seksueel ongepast gedrag.