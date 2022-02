Mening | Grote massa is geen grijze massa maar zijn kleurrijke mensen met grote bijdrage aan samenleving

Klik op twitter, Facebook of andere sociale media. Nieuwsrubrieken in kranten en op tv staan er bol van: reportages over schreeuwende groepen die aan weerszijden van de grote massa hun frustraties delen. Zorgen zijn begrijpelijk want de samenleving staat onder meer door de pandemie onder druk. Dat ons leven gaat veranderen is zeker, hoe is een groot vraagteken. Dat maakt onzeker, angstig. Onrust en heftige emoties worden keer op keer geuit en versterken zichzelf. Angst is een slechte raadgever, verder kijken dan de eerste bocht lukt dan niet. Als we echter de focus verleggen van lawaaierig en agressief naar gewoon gedrag, dan zien we iets heel anders.

Morele inspanning uit je tenen

Gewoon gedrag, doorgaan, is vandaag de dag lastig. Alles op afstand vraagt een morele inspanning die soms uit je tenen moet komen, van alleen boodschappen halen (ongezellig!) tot weinig gasten bij een uitvaart (echt triest). Het vraagt een lange adem, doorzettingsvermogen. Als je dat snapt, dan ga je gewoon waarderen.

Met de grote massa, de meerderheid van de Nederlandse bevolking, ben ik blij. 80 procent van de Nederlanders heeft gematigde opvattingen over wat vrijheid is, welke tradities ertoe doen en hoe belangrijk het is je eigen levensovertuiging te mogen kiezen. Niet dat Nederlanders alles zo fijn vinden, wel snappen ze dat als zijzelf vrij zijn hun geloof te belijden, dat dat ook geldt voor mensen die iets anders geloven. Bij die 80 procent zitten vaak de mensen die in de supermarkt wel hun mondkapje dragen en zo hun verantwoordelijkheid nemen voor een gezonde maatschappij.

Quote Verpleeg­kun­di­gen die extra diensten draaien, docenten die lessen overnemen, planners die eindeloos gaten dichten

Dat is de waarde van gewoon, van mensen die praten met buren of collega’s over het feest dat niet doorgaat en daarna naar hun werk gaan. Of verpleegkundigen die extra diensten draaien, docenten die lessen overnemen, planners die eindeloos gaten dichten. Vergeet de ouders niet die na een fikse ruzie zorgen voor het avondeten. Zo zijn er meer voorbeelden van mensen die de boel bij elkaar houden. Ze vallen niet altijd op, ze zijn er gelukkig wel.

Er gebeuren mooie dingen, recht onder onze neus. In projecten gaan mensen aan de slag, ze worden actief. Het Tilburgse Spoorpark is daar een prachtig voorbeeld van. De gemeente zorgde voor geld, de burgers gingen aan het werk, en hoe! Ze bouwden mee aan het grootste burgerinitiatief in de Benelux: een vervallen industrieterrein veranderde in een gevarieerd, groen recreatiegebied waar omwonenden een fijne plek vinden om te ontspannen, te sporten of elkaar te ontmoeten. Juist daar, dicht bij sociale huurwoningen, wordt het echt gewaardeerd.

De straten op om puin te ruimen

Volledig scherm Ondernemer Maaike Neufeglise in haar vernielde Primera winkel. Een crowdfundingsactie voor de door relschoppers geplunderde en gesloopte winkel leverde snel meer dan 100.000 euro op. © ANP Een ander voorbeeld van burgerinitiatieven, was een reactie op de rellen in Eindhoven en Den Bosch in januari vorig jaar. Daags daarna gingen verontwaardigde mensen er de straten op om puin te ruimen en de stoepen te vegen. Er werd geld ingezameld voor een nieuwe piano op het Centraal Station van Eindhoven en voor het herstel van de vernielde Primera-winkel in Den Bosch. Het gedeelde gevoel van verontwaardiging werd omgezet in positieve acties om anderen te helpen. Het voelt een stuk beter je woede om te zetten in activiteiten die werken, dan thuis op de bank te blijven zitten.

In de Indische buurt in Den Haag namen bewoners met een bescheiden beurs het heft in eigen hand. Zij verzorgen maaltijden voor mensen die geen beroep kunnen doen op de voedselbank. Ook zijn er huiskamers waar kan worden gepraat, getekend of waar je gewoon kan zíjn. De organisatoren laten zien dat ze krachtige mensen zijn, met waardigheid, die de verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en andere mensen.

De grote massa is geen grijze massa, maar een kleurrijke verzameling van mensen die ieder op hun manier bijdragen aan de Nederlandse samenleving. Als docent heb ik in de klas of met collega’s soms heel onverwachte, mooie gesprekken. Als voorzitter van het Humanistisch Verbond Brabant word ik blij van enthousiaste leden met zinvolle activiteiten, van mezelf samen met anderen ontplooien en ontwikkelen.

Mensen willen duidelijkheid

Het wordt er niet makkelijker op de komende tijd; veel mensen willen duidelijkheid, één richting en instructies over hoe zich te handhaven. Financiële, lichamelijke en geestelijke reserves raken op. Tijdelijke krachten, zzp’ers of arbeidskrachten met een bescheiden inkomen, winkeliers, restauranteigenaren, artiesten, kappers, masseurs, sportschooleigenaren... Kunnen zij in de gematigde bubbel blijven?

Wij hopen op vindingrijkheid, luisteren, respect, op begrip voor de situatie van een ander. Hoe ons leven eruit gaat zien, zal nog een tijd onduidelijk blijven. Twijfels delen of juist luisteren, iemand laten voorgaan bij een zebrapad, dat zijn voorbeelden die het leven lichter kunnen maken. Ik hoop op meer mooie initiatieven!

Femke van den Heuvel uit Heesch is voorzitter van Humanistisch Verbond Brabant.