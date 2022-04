Mening | Het is speculeren waarom huwelijk GL, D66 en PvdA al rond leek, maar de tweedeling in Helmond zal groter worden

De coalitievorming in Helmond was een leerzame ervaring voor mij als politiek onervaren persoon. Dat Helder Helmond mij dit vertrouwen heeft gegeven waardeer ik zeer. Maar al tijdens de eerste gesprekken werd duidelijk dat er spelletjes gespeeld werden.

In een podcast had ik inmiddels geleerd dat het belangrijk is om dichtbij de waarden van de partij te blijven. Dus dat hebben we gedaan. Uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat we niet mee gaan besturen. Zonder enige uitleg zijn wij (en met ons de tweede grootste partij) buitenspel gezet.

De uitleg in de pers is dat de verschillen te groot zijn. Maar welke verschillen, dat wordt niet uitgelegd. Ik neem dit gebrek aan uitleg GroenLinks en de informateur kwalijk. Ik kan nu alleen maar speculeren waarom het huwelijk tussen GroenLinks, D66 en PvdA al vast leek te liggen.

Quote Links progres­sief aan de ene kant en Rechts conserva­tief aan de andere, Helmond lijkt verdeelder dan ooit

Nu zitten we met een coalitie waarin de grote machtige reus GroenLinks met zijn zes kaboutertjes een coalitie zal gaan vormen. Deze keuze zal de tweedeling in de stad vergroten. Links progressief aan de ene kant en Rechts conservatief aan de andere kant. Lijnrecht tegenover elkaar. Helmond lijkt verdeelder dan ooit te worden. Simpelweg omdat GroenLinks geen centimeter mee wil buigen. Een meerderheid is een meerderheid kan je zeggen. Maar een meerderheid moet ergens voor staan, een afspiegeling zijn van de verkiezingsuitslag en een college moet er zijn voor de hele stad. Maar daarover lijk ik van mening te verschillen met deze uit Den Haag afkomstige informateur en de woordvoerders van GroenLinks Helmond.

Als antwoord hoor ik nu veel “tja dat is politiek” of “wen er maar aan”. Maar daar ben ik het niet mee eens. Wij zijn politiek, wij bepalen zelf hoe we omgaan met de waarden en normen in onze stad. Dat ze in Den Haag geen “actieve herinneringen” hebben of “betrokkenheid” bij een mondkapjes deal niet uitleggen aan de burgers is geen voorbeeld van hoe IK de komende vier jaar politiek actief zal zijn. Noem mij naïef of dom, maar noem mij daarna ook eerlijk en betrokken.

Willem Boetzkes is raadslid voor Helder Helmond.