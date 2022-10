Mening | In Van Gogh dorpen is trots maar ook de wil tot samenwerking bij bewaking Vincents Brabants erfgoed

column Nog een paar van die droge zomers en we kunnen alle eikenbomen in ons land wel kappen

Omdat zondag de zon scheen, ging ik wandelen. Dat bleek een uitstekende keuze. De zon was zo warm, dat ik aan een T-shirt genoeg had. In deze tijden van kille energiecrisis voelde dat aangenaam. Bovendien was mooi zichtbaar hoe de natuur in dit jaargetijde verkleurt.

17 oktober