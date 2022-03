Mening | Kiezer wil concrete informatie over plannen en samenwerking; partijen met lokale koers zonder ‘Haags gedoe’

De ‘uitsluitingskwestie’ dook afgelopen weken al op in de media. Landelijke partijen gaven aan niet op lokaal niveau te willen samenwerken met PVV en Forum voor Democratie. VVD, D66, CDA en GroenLinks riepen hun lokale afdelingen daartoe actief op. Deze oproep vindt wisselend gehoor. Zo sloot de VVD Helmond zich aan bij de landelijke lijn, maar gaven de afdelingen in Den Bosch en Rucphen aan op voorhand niemand te willen uitsluiten. Andere partijen houden hun kaarten tegen de borst en geven aan dat samenwerking niet voor de hand ligt, maar dat zij tegelijkertijd niemand uitsluiten.

‘Lokaal’ of ‘gemeentebelangen’ in de naam

Lokale partijen worden gekenmerkt doordat zij wel aan de gemeentepolitiek deelnemen, maar niet aan de provinciale of landelijke politiek. In het oog springende voorbeelden zijn Lijst Harry Bakker uit Drimmelen, Alle Kernen Troef uit Woensdrecht of de Onafhankelijke Partij Zundert uit, jawel, Zundert. Om nog niet te spreken over alle lokale partijen die de woorden ‘lokaal’ of ‘gemeentebelangen’ herbergen in hun naam. Lokale partijen zijn in trek, zowel landelijk als in Brabant. In 2018 behaalden alle Brabantse lokale partijen 38 procent van het totaal aantal stemmen. In 63 procent van alle gemeenten werd een lokale partij de grootste.

Quote Lokale partijen kunnen geheel zelfstan­dig bepalen of zij iemand vooraf willen uitsluiten van samenwer­king

Waar brengt ons dit? Lokale partijen kunnen geheel zelfstandig bepalen of zij iemand vooraf willen uitsluiten van samenwerking in het gemeentebestuur. Voor de landelijke partijen kan dat anders liggen omdat het afhangt van de partijlijn en interne verhoudingen. Onduidelijkheid en onzekerheid troef dus op dit punt. Voor de kiezer die op zoek is naar meer dan ‘statement-politiek’ geeft dit weinig houvast.

Voor de kiezer is van belang dat partijen zich vooraf uitspreken over samenwerking na de verkiezingen. Maar ook over met welke kandidaat-wethouders van partijen die mogelijk de coalitie gaan vormen men wél in zee wil gaan. Nu blijft dat vaak nog onduidelijk of impliciet, bijvoorbeeld doordat een zittende wethouder wel aangeeft beschikbaar te zijn voor de partij en de stad wil (blijven) dienen, maar geen zitting wil nemen in de raad. Ingewijden weten dan wel hoe laat het is: deze wethouder wil graag door. Dit zou explicieter kunnen en deze lijn zou ook dienen te worden gevolgd door partijen die nu nog geen deel uitmaken van het college. Dit geldt temeer nu wethouders dankzij het dualisme geen deel meer uitmaken van de raad.

Belangrijk dat partijen concreet zijn

Ook belangrijk: wat onderscheidt partijen en welke accenten leggen zij? De partijprogramma’s van de gemeenteraadsverkiezingen kennen niet zoveel verschil. Daarom is het extra belangrijk dat partijen concreet zijn in wat zij hebben bereikt in de voorgaande periode en welke zaken de komende periode prioriteit krijgen. Bijvoorbeeld het noemen van de vijf belangrijkste concrete punten die men op lokaal niveau wil realiseren en welke gevolgen dat heeft voor de gemeentelijke belastingen en heffingen.

Een gezamenlijk probleem van landelijke en lokale partijen in de gemeenteraad is dat van diversiteit. Bepaalde groepen uit de samenleving zijn ondervertegenwoordigd in de gemeentepolitiek. Het blijkt al lastig genoeg te zijn om voldoende kandidaten te vinden, laat staan dat er kan worden geselecteerd op diversiteitsaspecten.

Quote Ook lokale partijen moeten actief de verbinding zoeken met inwoners, dat gaat niet vanzelf

Wat maakt een stem op een lokale partij nou zo aantrekkelijk? Bij gemeenteraadsverkiezingen spelen lokale thema’s een grotere rol. Een groot deel van de stemmers op een lokale partij geeft als reden aan dat een lokale partij meer verbonden is met de gemeenten, de wijken en buurten en lokale thema’s. Overigens is dat niet per definitie het geval. Ook lokale partijen moeten actief de verbinding zoeken met inwoners, dat gaat niet vanzelf. Er is ook een deel van het electoraat dat aangeeft geen vertrouwen te hebben in de landelijke politiek en daarom op een lokale partij te stemmen. ‘Haags gedoe’ lijkt dus koren op de molen van lokale partijen. Hoewel het totale aandeel van lokale partijen groot is, zien we ook daar een grote versnippering. Vaak is het aantal lokale partijen in de raad groter dan dat van de landelijke partijen. Dat maakt de bundeling van krachten voor een coalitieakkoord ingewikkeld.

Behandelen als landelijke partijen

Nu het aandeel lokaal zo groot en stabiel is - lokale partijen zijn inmiddels samen de grootste partij van het land - is er alle reden om hen net zo te behandelen als de landelijke partijen. Er is elk jaar 25 miljoen euro beschikbaar voor politieke partijen die minimaal één zetel hebben in de Eerste of Tweede Kamer. Aan die voorwaarde kunnen lokale partijen nooit voldoen. Er is een plan in de maak om dit gelijk te trekken, maar gemeenten kunnen daar nu ook zelf op sturen door het fractiebudget aan te passen. Dit komt de professionaliteit van het raadswerk ten goede.

Bovendien is een krachtige lokale democratie gebaat bij inbreng uit diverse geledingen. Lokaal volksvertegenwoordigerschap - los van de partijvlag waaronder dat gebeurt - vraagt om een lokale koers en inzet.

Mr. Rosanne Franken is gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Waalre en buitenpromovenda aan Tilburg University. Prof. Philip Eijlander is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan dezelfde universiteit.