Mening | Kweekvlees gemaakt met eigen stamcellen, hoe ethisch is dat?; nieuwe voedseltechnologie in de praktijk

Hoe gaaf is het als we straks ons eigen voedsel kunnen ontwerpen, precies afgestemd op die ingrediënten die nodig zijn om ons lichaam optimaal te voeden. Als we geen vee meer hoeven te houden of groenten te verbouwen maar in plaats daarvan ons eten kunnen kweken door micro-organismen te gebruiken, zoals bacteriën, schimmels, algen en gisten. Die we in speciale bio reactoren kunnen laten groeien, met een minimaal gebruik van water en ruimte, tot ze een bepaalde massa hebben bereikt waarna we ze kunnen drogen tot een poeder dat bijvoorbeeld gewoon in de supermarkt verkrijgbaar is. Zou ons lichaam, bv ons spijsverteringskanaal, hierdoor ook veranderen?

Potten poeder en vloeistoffen

Wat als onze supermarkten niet meer uit schappen vol groente, fruit, vlees en snoep bestaan maar uit potten poeder en vloeistoffen met verschillende samenstellingen van nutriënten zoals vitaminen, mineralen, proteïnen, vezels, vet etc. Als de supermarkt een gratis DNA scan kan aanbieden waaruit precies blijkt wat jouw lichaam nodig heeft aan voedingstoffen om gezond te blijven en natuurlijk een shopping list met welke poeders je dan moet kopen. Gebruik je ze dan om een maaltijd shake mee te maken of maak je met slimme software zelf een ontwerp van wat je wilt eten?

Quote Zoet, hartig, krokant of sappig met misschien wat extra vitamine C en vezels en de geur en smaak waar jij behoefte aan hebt

Dit wordt vervolgens verzonden naar de 3D printer die jouw gepersonaliseerde gerecht voor je bereidt. Geprint in de vorm van bv een biefstuk, een taart, of juist iets spannends en onbekends? Zoet, hartig, krokant of sappig met misschien wat extra vitamine C en vezels vandaag. Met de geur en smaak waar jij behoefte aan hebt. Precies afgestemd op de hoeveelheid voedingsstoffen die jouw lichaam, op dat moment, nodig heeft. En als je toch vlees wilt eten, kweekvlees natuurlijk, zou je dan bereid zijn om je eigen stamcellen te gebruiken om dit vlees te kweken? En hoe zit het dan met ethische kwesties?

Eten en leven met de seizoenen

Of gaan er meer voedselbossen ontstaan waar mensen samenleven met de natuur. Een volwassen voedselbos levert veel meer voedsel op dan een hectare landbouwgrond, plus dat het een paradijs is voor heel veel dieren, planten en mensen. Gaan we weer eten en leven met de seizoenen en verbouwen we straks allemaal zelf voedsel, lokaal geproduceerd in je tuin, op je dak , of in de buurtmoestuin? Of indoor, in leegstaande fabriekshallen bijvoorbeeld? Zoals Phood Farm dat doet in de oude Campina fabriek in Eindhoven. Zij hebben een circulair systeem opgezet waar het water, bemest door de vissen die erin zwemmen, door leidingen stroomt waar de wortels van plantjes in staan. Het water stroomt weer terug naar de vijver waar het aangevuld en opnieuw bemest wordt. Het zonlicht is vervangen door ledlampen.

Is dit allemaal verre toekomst muziek? Nee helemaal niet. Technisch gezien is het allemaal al mogelijk. De vraag is hoe we het in de maatschappij gaan implementeren nu de beproefde manieren van voedsel kweken bijna onmogelijk worden door de grote aanslag die het op de natuur pleegt. Nu we andere manieren moeten gaan zoeken om met respect voor aarde, dier en mens onszelf te kunnen voeden. Moet de klant nog wel koning zijn; moet het aanbieden van oneindige keuze nog wel van deze tijd zijn? Worden mensen met deze nieuwe technologieën gezonder, worden voedseltekorten en overschotten opgeheven, kan landbouwgrond zich weer herstellen naar zijn natuurlijke eco systeem?

Nathalie van Gennip uit Eindhoven is redacteur Tegenlicht Meetup 040

Op 22 maart om 19 uur houdt Tegenlicht Meetup 040 in de bibliotheek aan de Emmasingel in Eindhoven een bijeenkomst over het voedsel van de toekomst, gebaseerd op de VPRO documentaire ‘Future Food’. Gasten zijn food futurist Chloé Rutzerveld, ¶auteur van het boek ‘Food Futures - How Design and Technology can Reshape our Food System’ ¶en Timothy Elfring van Phood Farm.