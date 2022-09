Mening | Laat in Brabant zien hoe het kan; omarm veranderingen en ga complexe dossiers met rechte rug aan

Column Was de Parijse brommerman de pastis naar het hoofd gestegen?

Ter afsluiting van onze vakantie in Frankrijk maakten we in Parijs nog een handige tussenstop. We doen dit vaker en kiezen meestal hetzelfde hotel. Deze keer lukte dat niet. De zaak zat vol. Vreemd, zo in het naseizoen, maar goed. We werden verwezen naar een alternatief iets verder aan de boulevard.

21 september