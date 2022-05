Mening | Laat in Kloostertuin Nuenen ontmoeting hoofdzaak blijven, ook bij bouw van tachtig woningen

Groen, dorps en gezelligheid zijn kernwaarden

Via het Klooster of de omliggende wegen wandel ik de nieuwe tuin in; een open structuur van rust en groen met verwijzingen naar het leven in en rond het Klooster. De tijdloze, heldere, ruimtelijke en functionele vertaling in stedenbouw en architectuur, in de maat en schaal van ons dorp, geeft mij een bijzonder gevoel van tijd en ruimte. Kloosterkarakteristieken in de vorm van hagen, muurtjes en colonnades verbinden openbare, semi-openbare en privé plekken met veel aandacht voor een ontmoeting. De huidige bomenstructuur met zijn laanbomen die de omliggende straten begeleiden, het Zr. Celinepad en de clusters bomen in het gebied blijken belangrijke dragers voor de nieuwe invulling.