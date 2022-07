Mening | Lening kan Airport dwingen tot groei; beter geen bijdrage provincie aan investering van 170 miljoen

Column Ineens namen de Zware Jongens de tent over in het Disneystad­je

Het was een klein bericht, naar schatting een week of zes geleden. Disney gaat, naast het produceren van televisieseries en films, ook woonwijken bouwen. Er zijn plannen voor een wijk in de woestijn bij het Californische Rancho Mirage. Daar moeten landgoederen, eensgezinswoningen en flats verrijzen. De woorden ‘sociale huursector’ of ‘lage huren’ kwam ik niet tegen. De woestijn leek me trouwens ook niet zo’n handige plek.

29 juni