Mening | Marktgericht denken verstoort balans tussen mens, natuur en technologie; land heeft achterstallig onderhoud

Column De wind herinnerde me eraan dat ik een waterlan­der ben, weliswaar ver van zee

Om niet frontaal tegen de wilde wind in te hoeven fietsen nam ik een andere, meer beschutte route. De ontketende getijden voerden me in deze dagen terug naar de herdenking van de Watersnoodramp in 1953. De rol van die ramp beperkte zich in mijn leven tot een postzegel, een oranje hulpzegel van vlak na de ramp met de beeltenis van koningin Juliana.