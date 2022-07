Mening | Marktwerking in de zorg eist nu Buurtzorg als slachtoffer; CZ beschadigt thuiszorgorganisatie

In plaats van een potje moddergooien had CZ beter in de spiegel kunnen kijken. De laatste vijf jaar verspilt deze zorgverzekeraar tussen de 14 miljoen en 27 miljoen euro aan reclame onder andere om mensen van andere zorgverzekeraars weg te lokken. Redelijk nutteloos, want sinds 2012 verandert slechts 6-7% van zorgverzekeraar En in 2018 bleek 72% van ons ook nog een te dure polis te hebben. Wanneer je deze jaarlijkse “acquisitie-kosten” van de “grote 4" (Achmea, Menzis, VGZ en CZ) bij elkaar optelt, kom je voor 2019 op een bedrag van € 261,8 miljoen. Voor dit geld hadden elk jaar 8397 afgestudeerde verpleegkundigen aan het werk kunnen zijn om de schrijnende tekorten in de zorg te verlichten.