Mening | Mensen met gouden handen krijgen de bestbetaalde banen; niet laag, maar praktisch opgeleid

Ik heb vroeger een mbo-opleiding gedaan voor kinderverzorging. Een essentieel beroep zou je nu zeggen. Dit was in de jaren 80. Er was geen werk, niks. De werkloosheid was sky high, niemand kwam aan de bak, dus ik besloot op mijn 25e aan een hbo-opleiding te beginnen. Want dáár lag de uitweg en het perspectief. Ik ging voor een studie creatief educatief werk. En daarmee op weg naar een baan die we nu niet essentieel noemen.

Nu jaren ‘20 van de volgende eeuw; sky high zijn de getallen met banen, er zijn handjes nodig, essentiële handjes. Hoe de wereld in pakweg 35 jaar op zijn kop staat. Mensen met een mbo-diploma zijn aan de bal. Zij kunnen kiezen wat ze willen. Toch wordt nog steeds de term ‘laagopgeleid’ gebruikt, terwijl de term ‘praktisch opgeleid’ veel beter past.

Quote Een kind dat de CITO toets maakt en op VMBO uitkomt, daar volgt nog wel eens een blik van ‘jammer’

Een kind dat de CITO toets maakt en op VMBO uitkomt, daar volgt nog wel eens een blik van ‘jammer’. Maar zoals gezegd: de mensen met de gouden handen zijn aan de bal. In de top 10 bestbetaalde mbo-banen zoals Proces- of industrietechnicus, Verpleegkundige en Maatschappelijk werker. Hier liggen dus kansen. En niet te vergeten alle banen die te maken hebben met de energietransitie. Nog jaarlijks kiezen veel jongeren voor een hbo of universitaire studie. Steeds vaker hoor ik dat mensen met een hbo-achtergrond zich omscholen naar bouw, zorg of logistieke sector en hun handen gaan gebruiken.

Met een grote smile achter op de vuilniswagen

Ik denk even aan Debas. Een Eritrese jongen, die ruim twee jaar met een grote smile achter op de vuilniswagen stond. Zonder opleiding, maar met een droom: ‘ik word vrachtwagenchauffeur want dat is nodig in Nederland’. Hij bleef trouw aan de vuilniswagen, deed zijn rondes in weer en wind. Laatst belde hij me met de mededeling dat hij kon beginnen aan zijn chauffeursopleiding. Op geen enkele manier speelde zijn ‘gebrek aan opleiding’ hem parten. Hij is vastbesloten. En het lukt hem.

Dat keuzeproces van jongeren, boeiend gemaakt door de waardering die we geven aan een opleiding. Kunde en waardering zijn andere dingen. Ik denk: laten we vaker kunde waarderen. Keuzes maken die echt bijdragen aan onze maatschappij.

Ineke Hurkmans uit Eindhoven is medeoprichter van de Banenfabriek. Zij modereert dinsdag 17 mei om 19.15 uur de Tegenlicht Meetup 040 ‘Vakmensen: de nieuwe elite!?’ in de bibliotheek in Eindhoven en gaat daarbij in gesprek met mensen uit de zorg, techniek, mbo-onderwijs en gasten die aanschuiven in de zaal.