Mening | Mensen met talenten krijgen niet vanzelf een hoge positie; gelijke kansen niet alleen door goed onderwijs

Column In al haar winterse bleekheid stond ze voor de spiegel, verfris­send alledaags

Soms zappen wij thuis eindeloos lang alle Netflix-mogelijkheden. We zetten heus weleens iets aan, maar als het ons na vijf minuten nog niet heeft gegrepen, zijn we ook weer weg. Vermoedelijk uit een soort onbewuste overtuiging dat toch érgens in de onuitputtelijke bron die Netflix heet ware perfectie verscholen moet liggen.

29 december