Mening | Minder weidevogels komt niet door agrariërs maar door toename van roofdieren en roofvogels

Ik deel die zienswijze niet. Ik ben geen filmmaker of ecoloog, maar woon al wel meer dan zestig jaar in een mooi weidegebied in Brabant. Ik zie een duidelijke andere oorzaak. De natuur is er in onze omgeving de afgelopen 50 jaar enorm op vooruit gegaan. Het positieve gevolg hiervan is dat er naast meer dierensoorten, ook veel meer roofdieren gekomen zijn. In mijn jeugd waren er hier geen vossen en nauwelijks valken, buizerds of haviken. Het is logisch dat deze roofdieren een zeer negatieve invloed hebben op het aantal weidevogels. Daar moeten we de agrariërs niet de schuld van geven.