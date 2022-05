Mening | Nadat ‘het echt niet meer gaat’ komen eerst de wachtlijsten; mantelzorger in onmogelijke situatie

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - Full time mantelzorgen is meer dan een full time baan. Professionele zorg bij dementie is grotendeels afgeschaft of in omvang en bereikbaarheid sterk verminderd.

Wat een prachtig verhaal over de dames Gemmy en Mary Hovers (ED 4-5). Gemmy haalde haar zus, die dementie heeft, vier jaar geleden op uit Australië, nam haar liefdevol in huis en is nu voor haar fulltime mantelzorger. Heel mooi wordt beschreven waar je als fulltime mantelzorger mee te maken krijgt, de vele liefdevolle en waardevolle momenten, maar ook met welke twijfels, frustraties en zorgen je te maken krijgt.

Als mantelzorger vraag je je continu af: doe ik het wel goed, hoe bewaar ik mijn geduld, hoe ziet de toekomst eruit? Waar vind ik de juiste professionele zorg? Ik weet dit uit eigen ervaring. Full time mantelzorgen is meer dan een full time baan. Je bent 7 dagen 24 uur per dag beschikbaar. Over professionele zorg gesproken, sinds de bezuinigingen onder de kabinetten Rutte is een groot deel van deze zorg bij dementie afgeschaft of in omvang en bereikbaarheid sterk verminderd.

Verzorgingstehuis verdween helemaal

De toegang tot verpleegzorg werd beperkt. Het verzorgingstehuis verdween helemaal voor ‘nieuwe gevallen’. Zolang mogelijk thuis blijven wonen, met indien echt nodig aanvullende zorg, werd het uitgangspunt. Die professionele zorg is nu beperkt, gedecentraliseerd en versnipperd over vele ‘loketten’. Ik noem een aantal betrokkenen: huisarts, praktijkondersteuner, case-manager, wijkverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde, verschillende zorgaanbieders, zorgverzekeraars, CIZ en GAK, WijEindhoven of toch weer een andere ambtenaar op het stadhuis, in Tilburg of Den Haag. Al deze loketten worden bemand met vaak hardwerkende en goedbedoelende medewerkers (voor hen niets dan lof) en elk loket maakt kosten. Hoezo wordt de zorg onbetaalbaar?

Quote Iedereen doet ‘iets’, maar dat vele ‘iets’ vraagt om eindeloos veel afstemmen en overleg, U weet wel van ‘de bomen en het bos’

Iedereen doet ‘iets’, maar dat vele ‘iets’ vraagt om eindeloos veel afstemmen en overleg, U weet wel van ‘de bomen en het bos’ en de vaak moeilijke besluitvorming. Je moet als mantelzorger er rekening mee houden dat, als er ooit professionele zorg in een zorginstelling nodig is, er lange wachtlijsten zijn. Dit is extra wrang. De verantwoordelijkheid om te zeggen dat het punt gekomen is dat het ‘echt niet meer gaat’, wordt bij de mantelzorger neergelegd, die zo in een haast onmogelijke situatie wordt gemanoeuvreerd.

Haar of zijn solidariteit ligt nu eenmaal bij degene voor wie gezorgd wordt, opname in een zorginstelling wordt zolang mogelijk uitgesteld. Zo creëren we als samenleving bewust zelf noodsituaties en dan pas grijpen we in. Maar dan zijn er weer die wachtlijsten en moet naar noodoplossingen worden gezocht. Dat dit onhoudbaar is voor en niet eerlijk is naar de mantelzorgers is duidelijk.

Te weinig, te laat, te versnipperd, te bureaucratisch

En met dit probleem van te weinig, te laat, te versnipperd, te bureaucratisch, krijgt iedereen in onze samenleving te maken, direct of indirect, vroeger of iets later. Het is dan niet langer een probleem van de anderen, maar ons aller probleem. Zonder fundamentele veranderingen zullen deze problemen in de toekomst alleen nog maar groter worden, omdat steeds meer ouderen hulp nodig hebben.

Vandaar mijn oproep; mantelzorgers, zorgverleners en samenleving sla de handen ineen. Eis van de overheid een ander beleid, waarin met voldoende financiële middelen en voldoende creativiteit aan een oplossing wordt gewerkt. Tussen “volledig thuis wonen met mantelzorg” en een “gesloten afdeling in een verpleeghuis” zijn al vele tussenvormen ontstaan. Met meer creativiteit zijn andere oplossingen te bedenken.

Omgang met mensen met dementie niet gemakkelijk

Een suggestie....7 dagen in de week opvang/dagbesteding/huiskamer/inloophuis, in elke wijk van de stad of dorp, dichtbij de mensen, bemand door professionals en vrijwilligers zou een eerste stap kunnen zijn. Ikzelf heb veel ervaring als mantelzorger voor dierbaren met dementie en ik maak me zorgen. Dementie is een nare ziekte, die lichaam en geest langzaam sloopt. De omgang met mensen met dementie is niet gemakkelijk en velen hopen er dan ook nooit mee geconfronteerd te worden, dat het op afstand blijft, letterlijk en figuurlijk. Maar dat kunnen we ons niet meer veroorloven.

Dementie is ons gezamenlijke maatschappelijke probleem. Iedereen kan er morgen, over een week of over een jaar zelf mee te maken krijgen. Misschien niet als persoon zelf, maar wel binnen de familie of vriendenkring. Daarom, laten we samen naar oplossingen zoeken, net zoals mevrouw Gemmy Hovers dat deed en doet voor haar zus Mary. Want vluchten (door problemen door te schuiven of zover mogelijk weg te moffelen), vluchten dat kan echt niet meer.