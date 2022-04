Mening | Niet aanpassen van pensioen maakt oudere tot nieuwe proletariër; vermogen fondsen stijgt maar

Wist u dat u tot een grote groep ’gulle’ Nederlanders behoort, totaal ongeveer 4 miljoen, die hun pensioenfondsen spekkoper laten zijn ten koste van hun eigen inkomen. Het gevolg daarvan is dat het vermogen van pensioenfondsen met miljarden stijgt en uw vermogen als een baksteen aan het kelderen is, of al lang op 0 staat.

In actie tegen geldroof

Onbegrijpelijk dat u niet reageert, zeg maar in actie komt, om de geldroof die er al jaren lang op mensen zoals u wordt gepleegd, te stoppen. Het is algemeen bekend, dat er veel aandacht wordt besteed aan voorlichting om de ouderen er op te attenderen dat veel oplichters juist in hen, de ouderen, een gemakkelijke prooi zien. Op radio en televisie worden wij daar regelmatig op gewezen en wordt met voorbeelden duidelijk gemaakt, waarop we moeten letten.

Is het dan niet typisch dat wij bijna dagelijks worden geconfronteerd met programma’s, waarin we kunnen zien dat we al tientallen jaren worden benadeeld met onze pensioenuitkeringen en het gewoon allemaal maar laten gebeuren, alsof er niets aan de hand is!. Dan is het toch maar vreemd dat wij, naar die programma’s kijkende, het schijnbaar niet beseffen dat we al zolang worden besodemieterd, omdat uw eigen pensioen met geen euro wordt verhoogd, terwijl de prijsindexaties de pan aan het uitrijzen zijn.

Quote Als pensioen­fond­sen en de politiek geen tegenstand dulden, moet u zelf toch maar eens in actie komen

Mag ik u eens vragen waar uw eigenwaarde en zelfrespect gebleven zijn omdat u nu al zo lang een belangrijk deel van uw welverdiende pensioen in de zakken van anderen ziet verdwijnen, zonder dat u daar iets aan doet of kunt doen? Als de pensioenfondsen en de politiek van uw eigen belangenorganisaties geen tegenstand dulden, moet u zelf toch maar eens in actie komen vindt u niet? Het koest en terug in uw hok kan wel gelden voor het hondje waar u dagelijks mee gaat wandelen, maar niet voor u, die aan deze maatschappij dubbel en dik zijn bijdrage heeft geleverd en nu alleen maar om recht vraagt!

Mensen met klein pensioentje rukken het niet

Wist u dat bij een pensioen van 1.500 euro in de maand er na 10 jaar een achterstand is ontstaan van ongeveer 400 euro per maand. Erger, en bovendien een regelrechte schande, is dat mensen met een veel kleiner pensioentje het bijna niet meer rukken. Dat, in deze voor velen nog steeds geldende welvaartsmaatschappij, juist deze groep door het niet aanpassen van hun pensioen de nieuwe proletarier aan het worden is, kan schijnbaar de pensioenfondsen en dit Kabinet geen reet schelen. Als hun salarissen in 10 jaar tijd met honderden euro’s bovenmatig zijn gestegen, zal het hen verder een worst wezen en hoor je hen, zoals de gemiddelde politicus, niet klagen.

Als oudste raadslid van Nederland heb ook ik niets te klagen, maar het zijn echter mijn levenslessen, die mij doen beseffen dat veel mensen in hun bestaansrecht worden aangetast en de kwaliteit van hun leven en welzijn steeds minder en minder wordt. Dit kan en mogen wij, hoe weinig we ook in de bestaande politieke orde ook in de pap te brokkelen hebben, nooit accepteren.

Dré Rennenberg, fractievoorzitter Ouderen Appel-Hart voor Eindhoven.