Mening | Niet ‘stapeling van eisen’ maar hogere kosten en bezwaren vertragen de plannen voor woningbouw

INGEZONDEN OPINIE Mening | Een euro verdiend in de zorg is evenveel waard als een euro verdiend in een bedrijf

NUENEN - Door te stellen dat ondernemers en bedrijven het geld verdienen en dat de collectieve sector dat geld uitgeeft roept Ingrid Thijssen een verkeerd sentiment op. Werk in de collectieve sector is even belangrijk als in de particuliere sector.

10 juni