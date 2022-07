Mening | Nooit eens een positief verhaal over Philips apneu apparaat; auto, bus, trein, boot of vliegtuig veel gevaarlijker

Veel aandacht voor problemen met Philips apneu apparaten en iedere keer weer iemand die daar negatief over is. Men is bang of voelt iets waarvan men denkt dat het met het apparaat te maken heeft en allemaal ingegeven door verhalen over mogelijkheden van iets wat nog helemaal niet vast staat. Nooit verhalen van mensen die positief zijn over het gebruik van het Philips Apneu apparaat.