Mening | Omarm blockchain en crypto als technieken met voordelen; toezicht als op banken is niet mogelijk

INGEZONDEN OPINIENUENEN - Europarlementariër Paul Tang wil af van de anonimiteit bij de cryptomunt (ED 29-4). Weer lijkt de politiek te willen beslissen over zaken waar ze geen inzicht in hebben.

Het creëren van cryptomunten door computers ingewikkelde wiskundige berekeningen te laten maken, het zogeheten ‘minen’, kost volgen Paul Tang veel energie. Echter, dat ‘minen’ kost in beginsel relatief weinig energie. Alleen als bijvoorbeeld 1000 computersystemen hebben gezocht naar de formule, kan er maar een de snelste zijn en die wordt beloond met nieuwe bitcoin. De anderen hebben hun werk dan voor niets gedaan. Dit mechanisme van proof-of-work maakt dat bitcoin dus inderdaad veel energie vreet. Veruit de meeste crypto werkt op dit moment met ‘proof-of-stake’ oftewel je wordt beloond als je meewerkt met het valideren van transacties, wat zeer weinig energie kost.

Crypto kent geen centrale partij als de ECB

Dat ondermijnt meteen het tweede punt van Paul Tang, namelijk dat platforms onder toezicht moeten komen net zoals banken. Het impliceert namelijk dat er een centrale partij is die een rol speel, zoals de ECB dat doet in Europa. Dit laat zien dat Tang niets begrijpt van crypto. Er is geen sprake van een ‘centrale organisatie’, als er iets in de crypto wereld bestaat dan is het een DAO (Decentral Automonous Organization). Als er een centrale partij zou bestaan zouden we ook wel weten wie de beruchte Satoshi Nakamoto is die Bitcoin heeft geïntroduceerd.

Ook praat hij over de volatiliteit van crypto. Probleem is dat crypto en blockchain nog nooit een echte wereld toepassing heeft gekend maar nog primair bestaat uit speculaties. Data maakt inderdaad dat de koers van bijvoorbeeld bitcoin sterk fluctueert. Echter, de Turkse munt wordt met 43% inflatie geconfronteerd. Daarmee zou dus ook de Turkse munt te volatiel zijn voor normale handel.

Het projecteren van modellen uit de huidige economie op blockchain en crypto is zo ongeveer als het vasthouden aan de fax voor communicatie terwijl email bestaat. Het is beter om blockchain en crypto te omarmen als een technologie, die vele voordelen kent. Het is namelijk zo goed als onmogelijk om te frauderen, kosten voor transacties zijn nagenoeg nihil en transacties vinden direct plaats. Omdat kosten van transacties nihil zijn, zijn microbetalingen mogelijk en worden andere business modellen mogelijk. Daarnaast zijn smart contacts mogelijk, waarbij betalingen niet langer handmatig worden gedaan maar automatisch op basis van de condities uit het contract.

Per dag, of zelfs per uur, prestaties monitoren

Als blockchain wordt toegepast in gebouwen is het mogelijk om per dag, of zelfs per uur, prestaties te monitoren en wordt het mogelijk een gebouw real-time te certificeren en dus niet langer een energielabel te geven voor 10 jaar. Ook wordt het mogelijk om gebouwen te ‘benchmarken’ tegenover andere gebouwen en kun je real-time zien of de energieprestaties nog voldoen aan de gewenste standaarden.

Hiermee kan blockchain en crypto een belangrijke rol spelen in het realiseren van de energietransitie en het gaan naar een volledig circulaire economie. Als Paul Tang echter zijn zin krijgt wil hij dat zoveel mogelijk blokkeren in plaats van omarmen.



Mark Vermeulen uit Nuenen is mede oprichter van Exstate.org met als doel de energietransitie en circulaire economie te stimuleren in vastgoed.