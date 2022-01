Mening | Ongepaste taal in de Tweede Kamer ontoelaatbaar; PVV en FvD hebben blazoen bezoedeld

Het is het laatste decennium schering en inslag dat bepaalde Kamerleden zich van uitermate onwelvoeglijke taal bedienen. Dit is in de verste verte ontoelaatbaar en het schaadt bovendien het aanzien van de tweede kamer. Het is zaak dat de lieden der tweede kamer der staten generaal gepaste taal dienen te spreken.

In feite zou bij de nationale driekleur in de nabijheid van de Kamervoorzitter het adagium dienen te prijken: ‘Gij zult gepaste taal spreken.’ De tweede kamer dient het toonbeeld te zijn van beschaving, en politieke sereniteit, waarbij het zaak is dat men op grond van argumenten welke op rationaliteit en zakelijkheid gebaseerd dienen te zijn het debat met elkaar voert waarbij de vonken er best van mogen afspatten.

Vermaarde kabinet Den Uyl

Begin jaren 70 werd het politieke Nederlandse landschap gevormd door het vermaarde kabinet Den Uyl. Er was toentertijd sprake van een grote politieke polarisatie, doch men bestreed elkaar louter op grond van de inhoud en de kracht van de aanvoering van argumenten. Op deze manier konden de verschillende politieke dossiers die naar de volle aandacht van de politici verlangden worden afgehandeld waarna er een beluit kon worden genomen. Nooit en te nimmer werd men persoonlijk of dat men op de man speelde.

Zeer goed kan ik mij het verkiezingsdebat dat door wijlen Jaap van Meekren tussen tevens wijlen Joop den Uyl versus Dries van Agt werd geleid. De aanschouwer kreeg duidelijk voorgeschoteld hoe verkiezingsdebatten tussen verschillende politieke protagonisten gevoerd dient te worden. Men bedreef de politiek puur op grond van de kracht van de argumentatie.

Quote Op deze manier zal de kamer verworden tot een ordinaire markt­plaats waarbij de hoogste schreeuwer de meeste aandacht op zich zal weten te vestigen Said Mokadim

Tijdens het onlangs gehouden debat maakten lieden van de PVV en Forum voor democratie zich schuldig aan verdachtmakingen, xenofobie, geschreeuw, en het bovendien niet zo nauw nemen met de in de kamer geldende zeden. Deze lieden hebben met hun handelwijze het blazoen van de kamer bezoedeld.

Op deze manier zal de kamer verworden tot een ordinaire marktplaats waarbij de hoogste schreeuwer de meeste aandacht op zich zal weten te vestigen, maar de tweede kamer dient geen plek te zijn van racisten en luidkeels schreeuwende ordinaire lieden. De exorbitante uitspraak werd uit de mond van een lid van Forum voor Democratie opgetekend en hiermede heeft hij zijn pen in alsem gedoopt. Hij riep tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

Onparlementairs woordgebruik

Het is beschamend hoe Kamerleden van de twee genoemde partijen in onparlementairs woordgebruik vervallen wanneer het hen aan beweeggrond ontbreekt op grond waarvan zij hun politieke opponenten tegemoet zouden moeten treden. Wanneer het hen aan een visie ontbreekt, wordt verwildering hun handelsmerk op grond waarvan zij hun amorele politiek bedrijven.

Dat een aantal fractievoorzitters de voorzitter van de kamer hebben gesmeekt om in te grijpen en een einde te maken aan de anomie of normloosheid is een overduidelijk teken aan de wand voor kamervoorzitter Bergkamp. Alras na de uitspraak van het lid van de ultrarechtse partij ging Bergkamp over tot schorsing, echter zal dit niet veel zoden aan de dijk hebben gezet.

Normloosheid in de kamer

Het probleem van de normloosheid in de kamer ligt ietwat dieper. De vergaderingen van het presidium dient dit issue permanent te worden besproken. Zij dient in alle ferme bewoordingen deze lieden werkelijk tot de orde te roepen. Deze Kamerleden hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Tegen beter weten in koester ik de hoop dat zij tot inkeer zullen komen en respect voor hun collega kamerleden en voor de maatschappij in zijn geheel zullen weten op te brengen.

Het is te hopen dat de kamer niet tot een Poolse landdag zal verworden.

Said Mokadim uit Helmond is oud raadslid