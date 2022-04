Mening | Ook Poetin heeft duidelijk een ‘critical friend’ nodig; ga altijd bewust op zoek naar tegenspraak

Het antwoord moeten we zoeken in de gedragswetenschap. Van nature zijn we op zoek naar een bevestiging van onze ideeën in plaats van naar een weerleggen daarvan. Poetin was ervan overtuigd dat Oekraïne zwak was. Vervolgens heeft hij informatie en adviseurs gezocht die deze gedachte bevestigden. Iedereen met een andere gedachte werd door Poetin buitenspel gezet en daarmee maakte hij een kapitale fout. Was Poetin een kritisch denker geweest, dan was hij bewust op zoek gegaan naar informatie die in tegenspraak was met zijn eigen overtuiging.

Afwezigheid van bewijs tégen

De wetenschapsfilosoof Karl Popper stelt dat de juistheid van een idee of theorie niet wordt aangetoond met bewijs vóór maar juist door de afwezigheid van bewijs tégen. Je dient dus niet op zoek te gaan naar argumenten die je mening bevestigen, de verificatie, maar je dient te zoeken naar ‘tegenbewijzen’, de falsificatie. Een poëtische omschrijving van kritisch denken is ‘de kunst van het juist oordelen’. Kritisch denken betekent dat je beseft dat datgene dat je weet maar een deel is van de waarheid. Kritisch denken is wel iets anders dan negatieve kritiek geven. Kritisch denken draagt bij tot een betere probleemdiagnose en dit leidt veelal tot een betere oplossing.

Quote Iemand die gevraagd en ongevraagd eerlijke, openharti­ge en construc­tie­ve feedback geeft, soms ongemakke­lijk om te horen

Kritisch denken over je eigen handelen is niet gemakkelijk, daarvoor is het hebben van een critical friend noodzakelijk. Een critical friend, meestal wordt de Engelse term gehanteerd, is iemand die gevraagd en ongevraagd eerlijke, openhartige en constructieve feedback geeft. Het kan ongemakkelijk zijn te horen. Een critical friend is ook iemand die je vertrouwt. Het lijkt erop dat Poetin in zijn directe omgeving in niemand dit vertrouwen heeft.

Kritisch denken gaat niet vanzelf

Om kritisch te leren denken hoef je geen wetenschapper te zijn. De uitdaging is dat kritisch denken niet vanzelf gaat. Kritisch denken wordt beschouwd als een hogere vaardigheid. Er is een parallel te trekken met leren lopen, de basisvaardigheid en leren tennissen, de hogere vaardigheid. Leren lopen is een natuurlijke activiteit. Om te leren tennissen, is een sportieve houding en training nodig, het vereist specifieke vaardigheden. Dit geldt ook voor kritisch denken. Een kritische denker heeft een kritische houding en beschikt over specifieke vaardigheden. De kritisch houding bestaat uit nieuwsgierig zijn, respect hebben voor standpunten van anderen en een drive hebben om goed geïnformeerd te zijn. De specifieke vaardigheden zijn het kunnen beargumenteren van het eigen standpunt, het onderscheid kunnen maken tussen meningen en feiten en informatie juist kunnen interpreteren.

Neem afstand van eigen standpunt

Ook als je denkt dat je iets begrijpt, de wetenschapsfilosofen De Regt & Dooremalen noemen dit het ‘snapgevoel’, zou je je af moeten vragen of dat daadwerkelijk zo is. Hierbij drie tips die je direct toe kunt passen. Neem afstand van je eigen standpunt! Hanteer daarbij de 10 -10 -10 - methodiek: hoe zou jij je voelen over 10 minuten, over 10 maanden en over 10 jaar? Een eerlijk antwoord helpt je na te denken over de consequenties van beslissingen die je neemt. Ten tweede: als je denkt dat je gelijkt hebt, bedenk dan eens drie argumenten waarom je geen gelijk zou hebben! Tot slot: blijf nieuwsgierig en realiseer je dat opvattingen altijd ‘voorlopig’ zijn, waardoor je voorbereid bent je eigen opvattingen te heroverwegen en indien nodig aan te passen.

Met een critical friend en met het vermogen kritisch te denken maak je betere keuzes. Het is dus verder kijken dan je neus lang is! En hoe zou de wereld van morgen eruit zien als Poetin de bovenstaande drie tips meteen toe zou passen?

Boudewijn Raessens is associate lector Marketing bij Fontys Hogeschool Economie & Communicatie in Eindhoven.