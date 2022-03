Mening | Oorlog in Oekraïne, onze basale waarden zijn niet gratis en vanzelfsprekend; ervoor vechten is hard nodig

Hun president spreekt met hart en ziel, maar ontmoet vooral kille berekening en zelfzucht, morele leegte in leiderschap. Oh wat zijn ze in ons land trots op het snel toezeggen van 20.000 of meer opvanglekken voor oorlogsvluchtelingen, oh wat worden er zalvende woorden van medeleven gesproken, oh kijk toch eens, wij halen maar liefst 500 ontheemden op uit Moldavië. Te absurd voor woorden. Moldavië, het armste land van Europa, heeft ongeveer 1 vluchteling per 10 inwoners. Voor Nederland zou dat ruim 1.700.000 vluchtelingen betekenen! Zijn we een van de rijkste landen van de wereld? In geld en goederen misschien. Al zit dat vooral bij een minderheid. Maar in moraliteit?

Slachtingen en vernietigingen in Europese buurland

Militair ingrijpen? Huh nee, dat is te riskant. Wij zijn, in de EU en de NAVO, zelf medeverantwoordelijk voor de slachtingen en vernietigingen in ons Europese buurland. Wij hebben zelf het roofdier gevoerd door het in Grozny volledige vernietiging en massamoord te laten plegen, wij hebben het zonder enige weerstand een stuk van een soeverein Georgië laten opslokken, wij hebben het Aleppo laten vernietigen en talloze ziekenhuizen in Syrië, Wij hebben het een deel van de Donbass laten bezetten, en de Krim daarna. Wat deden we? Niets.

Srebrenica, de genocide waar het Nederlandse leger bij toekeek, en waarvan de ruggengraatloze commandant zelfs nog werd bevorderd, we hebben er niets van geleerd. Ach ja, vergeleken met de door Nederland vermoorde Indonesiërs, die net als de Oekraïners voor zelfbeschikking streden, of de door de VS vermoorde aantallen Vietnamezen valt Srebrenica in het niet. Angst was ook daar een dodelijke raadgever. Diezelfde angst die we ook nu zien, zoals bij Jaap de Hoop Scheffer, voormalig schoothondje van Bush.

Quote Zelfbe­schik­king, menselijk­heid, rechts­staat en democratie zijn waarden die nooit gratis en vanzelf­spre­kend zijn

Niet ingrijpen is tegelijk de keuze om het roofdier zijn gang te laten gaan en dood en verderf te laten zaaien. Als we wat tegen hem doen wordt hij misschien nog gevaarlijker. Vanuit die angst, en vanuit het voor veel Nederlanders welvarende en luxe gemakkelijke leventje doen we niets. Kunnen feesten, vakantie, terrasjes pakken en de nieuwe auto zijn belangrijker voor de welgedane Nederlanders. De kern van de zaak draait niet om die materiële luxe, maar om basale waarden. Zelfbeschikking, menselijkheid, rechtsstaat, democratie. Die zijn niet en nooit gratis en vanzelfsprekend, daar heeft hard voor gevochten moeten worden. Dát is wat de Oekraïners nu doen, ook voor ons. Het is het waard daarvoor te vechten.

Opvang van een klein aantal vluchtelingen

Behalve zalvende woorden, wat hulpverlening en de opvang van een klein aantal vluchtelingen zijn die waarden de meeste Nederlanders, lof voor diegenen die zich belangeloos inzetten om te helpen, blijkbaar het niet waard om enig risico te lopen. Onder aanvoering van Mark Rutte en de politieke elite dreigt Nederland zo een waarden-loos land te worden. Oh zeker, in Oekraïne was lang niet alles in orde. Wij hebben daarin geen enkel recht van spreken als we de vele grote sociale en financiële misstanden en politieke vergrijpen in Nederland bezien, terwijl de minister-president die de sociale puinhoop al 12 jaar lang bevordert steeds maar weer wordt beloond.

Hij noemde Oekraïners ‘familie’. Wat een schandelijke leugen gezien zijn handelen. Bij een familie een paar deuren verderop vindt een gewelddadige overval plaats, een deel van het huis wordt vernietigd, enkele familieleden worden vermoord. Er wordt om hulp gesmeekt, maar Rutte doet niets, bang voor het risico zelf gewond te raken of schade te lijden. Ga je zo om met familie? Waardeloos en waardenloos. In moreel en mentaal opzicht een toonbeeld van failliet leiderschap.

Waarden als democratie, mensenrechten, solidariteit en rechtsstaat én vooral de Oekraïner verdienen beter en meer.