Mening | Pensioenuitkering is bijzaak in nieuw stelsel; ingebouwde ‘knoppen’ niet voor pensioengerechtigden

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 de wetgeving van box 3 opzij gezet. Hij concludeerde dat het eigendomsrecht geschonden werd met gebruik van discriminatie. Want degenen die geen rendement kregen op hun kapitaal, zoals spaarders met 0 % of negatieve rente, betaalden een heffing van 30% over ruim 4% fictieve inkomsten van hun spaargeld. Terwijl zij die wel rendement genoten en niets of veel minder dan hun werkelijk rendement aan belasting betaalden, zoals degenen die panden verhuren, geen belasting betaalden.

Ophalen wat zij willen ophalen

Fictie op fictie werd gestapeld, zodat jaarlijks aan de ‘knoppen’ kon worden gesleuteld door de regering om het belastingbedrag op te halen wat zij wilden ophalen en het daar te halen waar zij wilden. Het heeft niets met werkelijke genoten inkomsten te maken, laat staan met een rechtvaardige belastingheffing. Met de mond beleed de regering een andere bedoeling dan dat hun ‘daden’ lieten zien. De maat was vol voor de Hoge Raad en deze geeft in het arrest aan dat burgers hiertegen rechtsbescherming moeten krijgen.

Er is een duidelijke parallel van de pensioenwetgeving met de belastingwet. Net als in die laatste zijn in de Pensioenwet van 2007 en de bijbehorende toezichtregels van De Nederlandsche Bank, ficties (‘knoppen’) ingebouwd over hoe te rekenen. Met een fictief rendement voor het bepalen van de pensioenverplichtingen en daarmee van de dekkingsgraden.

Creëren van hoge reserves

Maar hier werken de ‘knoppen’ omgekeerd van die bij box 3, omdat het doel van het rendement hier heel anders is. Geen belastingheffing, maar nu het creëren van hoge reserves in de pensioenfondsen door liefst zo weinig mogelijk te indexeren. Klaas Knot zei het laatst nog op TV: “buffervorming is alles”. Daarom in plaats van juist een hogere rekenrente (immers riante rendementen van gemiddeld 7%) wordt de fictie ingebouwd van de risicovrije rente (lage rente) als enig rendement. Daarmee stegen de pensioenverplichtingen, fictief dus, en daalden de dekkingsgraden, fictief. En de buffers stegen en stegen tot een vermogen driemaal zo hoog als in 2007. Voor eeuwig pensioen in kas. Maar door fictief te lage dekkingsgraden (als gevolgen van de hoge buffereis) werd er vooral bij de grote bedrijfstakpensioenfondsen als het ambtenarenfonds ABP al 14 jaar niet geïndexeerd en is zelfs, zoals bij PMT, gekort. Maar we praten hier wel over ingelegd uitgesteld loon in private fondsen.

Quote Met het nieuwe stelsel verandert er niets, behalve dat alles nog onzekerder wordt door beursschom­me­lin­gen

De verplichte Europese regelgeving kent alleen een uitkering met en een zonder garantie. Zonder garantie is het indexeren geblazen. En in de Nederlandse Pensioenwet 2007 staat dat er geen garantie is. Dat blijkt ook wel uit de kortingen, maar ook uit diverse brieven van de ministers Donner, Asscher en een citaat van minister Hoekstra uit 2018. Dus met het nieuwe stelsel verandert er helemaal niets, behalve dat alles nog onzekerder wordt door ingebouwde korte termijn beursschommelingen.

In de Memorie van Toelichting bij de wet van 2007 werden twee beweringen gedaan die niet juist zijn en de Tweede Kamer over het hoofd heeft gezien. Ten eerste de garantie van de uitkering én dat het pensioen een financieel product is (wat het niet is). Maar dit is wel de basis voor een nieuw stelsel dat 30 maart werd gepresenteerd. Daarin zijn er nog veel meer ficties ingebouwd. Ik noem er enkele: een persoonlijk potje, rendementstoedelingsregels, life cycle beleggen enzovoorts. Maar men blijft gewoon in één pot (fonds) collectief beleggen. Net als bij box 3 kunnen zo gewenste uitkomsten bepaald worden, die nog minder met de werkelijkheid van behaalde rendementen en ingelegde premie te maken hebben.

Stijgende immense vermogen

Het zijn wel ‘knoppen’ voor hen die veel belang hebben bij en geld verdienen aan de private pensioenen met hun snel stijgende immense vermogen: de sociale partners (vaste lagere premies en daardoor loonruimte), de fondsbesturen (dik betaalde banen) de overheid (grip op de leenbank), de toezichthouder, onze Centrale Bank (overigens ligt het toezicht op onze pensioenen als enig land in de wereld bij de Centrale Bank) en de beleggers (miljardenbonussen). Het pensioen van de deelnemer en de gepensioneerde, waar het eigenlijk om zou moeten draaien, wordt een hinderlijke bijzaak voor die partijen.

Kijkend naar de uitspraak van de Hoge Raad en het advies van de Raad van de rechtspraak hoop ik dat de pensioenuitkering van de rechthebbende deelnemer weer hoofdzaak wordt.

Wilma Berkhout uit Stiphout is voormalig belastinginspecteur en voorzitter van de ledenraad van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen.