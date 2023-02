Mening | Pleiten voor meer wapens boa’s is strafpopulisme; uitbreiding geweldsmonopolie moet zorgvuldig

Column Avondklok­ken en thuisdrin­ken hebben het laatste rondje van de buurtkroeg vervroegd

Als ik vijf jaar geleden bij mij in de buurt naar de kroeg wilde, had ik ze voor het uitkiezen. Ik hoefde me niet eens zorgen te maken over het rookverbod, want de asbak lag overal voor anker op het tafeltapijtje.