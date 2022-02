Mening | Poetin wil met autocraten op de golfbaan de wereld besturen | Jan met de bontmuts dupe van sancties

Vladimir Poetin is als ex KGB agent meester in het spel dat zich buiten de openbaarheid afspeelt. Gehard in het Sovjet tijdperk in het bereiken van doelen met alle middelen die beschikbaar zijn. Bedriegen, misleiden, afpersen, mensen bespioneren, manipuleren, vermoorden. Deze ‘soldaat’ is nu heerser over Rusland.

Volgens Poetin is het uiteenvallen van het Sovjet rijk de grootste blunder in de 20e eeuw. En hij belooft bij meerdere gelegenheden om te streven naar herstel van de vroegere macht. Rusland is een groot en rijk land. Rijk aan cultuur, rijk aan natuurlijke grond- en delfstoffen. Na de koude oorlog had het regime, met deze rijkdom als basis, kunnen kiezen voor het omvormen van de ‘dictatuur’ van de machtsstaat naar moderne samenleving gebaseerd op kennis en technologie, zoals elk ander modern land. Maar Poetin heeft daar geen verstand van en geen zin in. Hij is rancuneus en wil revanche.

Quote Poetin had in Donald Trump een medestrij­der, die ook de gehele wereld wilde opdelen in belangenregio’s onder leiding van autocraten

Sinds zijn aanstelling als staatshoofd regeert hij als maffiabaas; alle belangrijke posities bemannen met vrienden uit het verleden. Zo heerst hij als Capo di tutti capi. En al de vazallen (oligarchen) zijn schatplichtig aan hem. Intussen hebben de oligarchen zich met gestolen miljarden een plaats gekocht in de belangrijke financiële centra van de westerse landen. Ze hebben, middels manipulatie, sponsoring, inmenging en omkoping, een belangrijke stem in onze besluitvorming. Poetin had in Donald Trump een medestrijder, die ook de gehele wereld wilde opdelen in belangenregio’s onder leiding van autocraten.

Niks inspraak en democratie; gezellig met alle autocraten op de golfbaan de wereld besturen. Dat was en is het plan. Om zijn streven te kunnen uitvoeren heeft Poetin decennia gebruikt om te investeren in zijn leger. Ook heeft hij de oorlogskas gevuld en tegelijkertijd de oppositie monddood gemaakt. Gevangen gezet of vermoord.

Trump speelde de Europese Unie uit elkaar

In het Trump tijdperk ging het Poetin voor de wind. Trump speelde de Europese Unie uit elkaar (want daar was geen oligarch te bekennen), was voorstander van Brexit, verzwakte de Navo , schreef Oekraïne af, zocht ruzie met alle traditionele partners in het westen.

Hier maakt Poetin zijn eerste miscalculaties. Hij had verwacht dat Trump herkozen zou worden en had gedacht Oekraïne te kunnen binnenwandelen zonder tegenstand. Ook heeft hij zich vergist in de saamhorigheid van de westerse wereld onder leiding van Jo Biden. De nieuwe president van de VS heeft in minder dan een jaar de schade van Trump hersteld. De eenheid binnen de EU is sterker dan verwacht. Crisis na crisis wordt opgelost. Brexit wordt geabsorbeerd; geen nieuwe afsplitsing in ‘t verschiet.

Daarom deze agressie van Poetin nu!

Jan met de bontmuts wordt dupe van sancties Door Lambert Verhoeven ‘De economische sancties zullen in Rusland een enorme impact hebben,’ zo roept onder meer minister Hoekstra en ook andere Europese leiders. Ze klinken zelfs bijna enthousiast. De steen- en steenrijke oligarchen zullen er wel wakker van liggen als een klein deel van hun vermogen met een duizelingwekkend aantal cijfers voor de komma tijdelijk wordt bevroren. Jammer dat nooit de echte waarheid wordt verteld; Jan met de pet of, in dit geval, Jan met de bontmuts wordt traditioneel de dupe. Hij krijgt het nog slechter dan hij het al heeft. Hij kon zich al weinig permitteren en zijn eerste levensbehoeften zullen nu nog verder buiten zijn bereik komen te liggen. Maar wie maalt daar om. Ik ervoer het aan den lijve in Iran. Al jarenlang strenge sancties opgelegd door de VS en hun Europese bondgenoten en wat zie je: miljoenen mensen in deerniswekkende armoede gedompeld. Ze zijn in een uitzichtloze en kansloze positie gemanoeuvreerd, maar de rijken zitten in hun paleizen en wachten hun tijd wel af. Zij hebben hun vetgemeste schaapjes al lang op het droge en het appeltje voor de dorst is nog net zo sappig als voorheen. Kortom, dit soort sancties bereikt het tegengestelde dan wat men er eigenlijk mee beoogt. En het trieste is; degenen die de sancties opleggen weten drommels goed wat de consequenties ervan zijn. Het is dus meer een machtsspel dat, zoals zo vaak in deze kringen, over de hoofden van de verpauperde bevolking wordt uitgevochten. Politieke leiders die zich het lot van de bevolking aantrekken; de klimaatzorgen vallen erbij in het niet.

Lambert Verhoeven, Nijnsel