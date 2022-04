Mening | Productie boer moet minder op buitenland gericht zijn; transformatie intensieve veehouderij

Wim Bens en Kathleen Goense, voorzitter en directeur van ZLTO, draaiden vorige week de bekende plaat van boeren in de verdrukking (ED 21-4). Klagen over onder meer de aanpak van minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal, de Brabantse deadline van 1 januari 2024 om de stallen aan te passen en de kostenstijgingen door de Oekraïne-crisis.

Vanaf 1997 bij het uitbreken van de varkenspest zijn we in Nederland samen met de boeren op zoek naar een gezondere veehouderij. Dit is uitgemond in de reconstructiewet concentratiegebieden van 2002. In deze wet wordt bepaald dat op provinciaal niveau plannen moeten worden gemaakt, ter verbetering van de ruimtelijke structuur. Mede om veterinaire risico’s door een hoge veedichtheid te verminderen en om kwaliteit van natuur en landschap en milieu en water te verbeteren.

Duurzame locaties met toekomstperspectief

Intensieve veehouderij wordt bij voorkeur geconcentreerd op duurzame locaties met toekomstperspectief. De wet zou ruimte kunnen bieden aan gezinsboeren. Echter in de praktijk blijkt dat deze het loodje leggen en dat de schaalvergroting onverminderd door gaat. De kleintjes worden uitgekocht en er werd met name ingezet op het gebruik van nieuwe, dure technologieën, die de stikstofuitstoot zouden verminderen. In de praktijk leidde dat tot grotere bedrijven. Daarbij werden slapende rechten te gelde gemaakt.

Inderdaad, boeren zorgen (nog) voor ons voedsel, maar een gezonde landbouw zou gebaat zijn bij meer boeren met kleinere bedrijven en een eerlijke prijs. Waarbij de productie primair voor de Nederlandse markt bedoeld is in plaats van het grootste deel van onze landbouwproducten te exporteren. Kennis kan natuurlijk wel worden geëxporteerd, maar de ruimte in ons land is nu eenmaal beperkt, en dan is het zinvol om de nadruk te leggen op meer groente en fruit en minder consumeren van dierlijk voedsel.

Richten op de hele voedselketen

We moeten ons realiseren dat de overheid al jarenlang bakken geld betaalt voor een gezonde veehouderij en de transformatie en vermindering van uitstoot door de intensieve veehouderij. De boerenlobby zelf was gericht op grote, industriële veehouderij; het grote geld wint het ook hier van de boer met hart voor het bedrijf. Nu wordt door LTO opnieuw de bal gelegd bij de overheid. Maar het zou er om moeten gaan dat boeren die duurzaam en gezond produceren beloond worden met een goede prijs voor een eerlijk product. ZLTO moet zich richten op de hele voedselketen van veeteelt en teelt van veevoer tot verwerkingsindustrie en detailhandel.

Nederland is bereid om miljarden op tafel te leggen om grote intensieve bedrijven uit te kopen voor een gezond milieu, goed voedsel, vakmanschap van de boer en garantie voor dierenwelzijn. Op deze vorm van voedselproductie kan Nederland zich voor laten staan en ZLTO kan hier een voortrekkersrol in vervullen. Door deze rol op zich te nemen zouden Nederlanders niet van de boeren vervreemd raken, maar weer trots op hun boeren zijn.

Raf Daenen uit Middelbeers is oud wethouder van Oirschot.

Landbouw neemt meer stikstof op dan dat zij uitstoot Door Henk Peters Het is een goed idee om onze veehouderij te saneren vindt Mario Verhees (Brieven 23-4). Want door de uitstoot van de veehouderij is het slecht gesteld met de natuur. En waarom zou Nederland ’s werelds op een na grootste landbouwexportland moeten zijn? Daar heeft hij geen enkele onderbouwing bij maar baseert zijn mening puur op wat hij vanuit de media verneemt. Ik noem het de na-blaat-cultuur. Wat feiten: ASML zet 19 miljard om met 27.000 medewerkers. Dit geeft verkeersbewegingen en bijbehorende stikstofuitstoot in de vorm van het kankerverwekkende NOx. VDL heeft 2,5 miljard omzet met 16.000 medewerkers. Ook die gaan lang niet allemaal met de fiets naar hun werk. We gaan wat verder weg; Van Tata Steel met zijn 7,1 miljard omzet is bekend dat het enorme hoeveelheden kankerverwekkende stoffen uitbraakt over zijn omgeving. Nu de landbouw: 29 miljard omzet met vooral een stikstofuitstoot van NH3. Hier wordt je niet ziek van, hoogstens ruik je het. Onze landbouw beschikt over ca. 2.200.000 ha cultuurgrond. Hierop vangt de landbouwsector voor 80% haar eigen stikstofuitstoot op. Daarnaast slaat ook een deel van de NOx uit industrie en verkeer neer op de landbouwgronden. Feitje: de landbouw neemt meer stikstof op dan dat zij uitstoot! En uitgerekend dit braafste jongetje van de klas wordt er door Mario Verhees uitgestuurd. Henk Peters uit Eersel is landbouwer en veehouder.