Mening | Psycholoog in opleiding moet éérst kennis maken met de praktijk; huisarts kan taken niet overnemen

Column Kiezen tussen hangers, slangschui­vers, wokkels, oorsier­stuk­jes en stickers

Eindelijk heb ik er serieus werk van gemaakt. Eigenlijk te laat, want het recept was normaal gesproken verlopen, maar door corona verlengd. Ik heb het over mijn hoorapparaat. En nee, ik krijg geen hippe gekleurde in mijn oor, maar gewoon zo’n ding achter het oor.

13 augustus