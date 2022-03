Mening | Raad Nuenen, neem de regie in woningbouw en ontwikkel Kloostertuin met Vrije Volkshuisvesting

column Een ongelukki­ge combinatie van nieuws en een adverten­tie, het gebeurt soms

Het was een hartverscheurende foto uit de oorlog in Oekraïne, op pagina 4 in de maandagkrant: we zien witte doeken met eronder mensen die zijn omgekomen in Irpin, een voorstad van Kiev. Luguber detail is de rolkoffer die naast de personen staat, en die zo op het oog wel ongeschonden is gebleven.

12 maart