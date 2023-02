Mening | Raadpleging over AZC Budel geeft inwoners onterecht gevoel aan zet te zijn; invulling is zaak van Defensie

Column Ik hoefde al die voornamen niet te weten, het leed van de gezichten kreeg al een naam

We reden over stralende binnenwegen door de Kempen, op weg naar onze favoriete kunsthandel in Hoogeloon. Volgens mijn vriend was het licht anders dan in hartje winter: scherper, helderder. Misschien een vooraankondiging van de lente, opperde ik, al was ik geen weerman.

10 februari