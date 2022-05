Mening | Rijk moet maar lenen om teveel betaalde belasting in box 3 terug te betalen aan gedupeerden

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - De politiek worstelt met de vraag wie gecompenseerd moet worden voor de teveel betaalde belasting op vermogen in box 3. Dat mag eigenlijk geen vraag zijn: iedereen die door de overheid benadeeld is.

Het gaat hier om een fundamentele zaak: de door de Hoge Raad vastgestelde schending van mensenrechten, zoals opgenomen in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De overheid dient de burgers te beschermen tegen schending hiervan van nota bene de overheid zelf. Dat moet rechtgezet worden, voor alle benadeelde burgers.

Daar komt bij dat de overheid al veel eerder wist dat zij fout bezig was, getuige eerdere gerechtelijke uitspraken. En het was niet voor niets dat al in het regeerakkoord 2017 was afgesproken om box 3 om te vormen naar een heffing op daadwerkelijk behaald rendement. Een afspraak waar de verantwoordelijke D66-staatsecretarissen Snel en Vijlbrief vervolgens niets mee gedaan hebben, ongetwijfeld met instemming van Rutte en Hoekstra.

Quote De burger werd ineens geacht risicovol te beleggen, in strijd met de eigen uitgangs­pun­ten voor box 3

Bij de invoering van box 3 was het forfaitaire rendement gebaseerd op het risicovrije rendement van staatsleningen. Dit was terecht: de burger mocht niet door fiscale regels gedwongen worden risicovol te beleggen. Dat ging een tijdlang goed totdat de rente begon te dalen. Dit had voor de overheid het positieve gevolg dat men veel minder kwijt was aan rente op staatsleningen. Maar dit vond de overheid kennelijk niet genoeg: ook de opbrengsten van box 3 dienden op peil gehouden te worden. De burger werd daartoe ineens geacht risicovol te beleggen, in strijd derhalve met de eigen uitgangspunten voor box 3. Aldus werd door de overheid van twee walletjes gegeten, ten koste van de burgers.

Jarenlang heeft de overheid willens en wetens onrechtmatig te veel geld geïncasseerd van de burgers. In feite zijn daarmee de overheidsfinanciën geflatteerd. Bij een gelijk uitgavenpatroon zou de overheid in die periode dus meer hebben moeten lenen. Dan is het ook redelijk de teruggave van het te veel ontvangen belastinggeld te financieren uit staatsleningen en niet uit lastenverzwaringen.

Wat mij ten slotte verbaast is dat, gezien de ernst van de zaak, er nog niemand politiek verantwoordelijk is gehouden.