Mening | Rusland alleen als boze vijand beschouwen is naïef en gevaarlijk; tweede Koude Oorlog zal veel geld kosten

Door de inval van Rusland in Oekraïne realiseert de Navo zich, dat ze onvoldoende in staat is om daadkrachtig te reageren. Immers sinds het einde van Koude Oorlog, toen de Berlijnse Muur was gevallen en de Sovjet-Unie in elkaar was gestort, waren de politici er als de kippen bij om het vredesdividend in te lossen en fors te gaan snoeien in de defensiebudgetten. In Nederland werd de opkomstplicht voor de dienstplicht opgeschort en werden de tanks van de cavalerie, de stoot- en slagkracht, in de uitverkoop gedaan. Andere Navo-partners troffen vergelijkbare maatregelen.